美汽車業務錢難賺 轉推銷購車附加服務方案

2019-04-09 00:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



在美國民眾踏入美國汽車展示中心時，被汽車業務推銷的產品不再只有新車，還包括其他各種購車附加服務方案，例如汽車延長保固、車漆保養專案及其他加購服務等，因為美國新車銷售的利潤逐漸萎縮。

隨著多數消費者都會先上網做功課、並到經銷商詢問汽車價格貨比三家，汽車業務員發現，愈來愈難靠新車定價的差價賺錢，因而也開始在安排車貸時，藉由利率加成獲利，這塊業務也逐漸成為更可靠的收入來源之一。

佛羅里達州Earl Stewart Toyota經銷商表示：「如今汽車經銷商真正獲利的業務，是（在安排車貸時）提高銀行利率，並且銷售延長保固等方案。」

根據研究機構J.D. Power，去年汽車經銷商平均每輛新車靠財務與保險業務賺進的收入為908美元，遠超過純賣車所賺得的420美元。即使經銷商及消費者對這類附加服務褒貶不一，仍有更多汽車買主選擇購入這些方案。舉例來說，根據美國汽車經銷商組織（NADA），2018年46%的新車買主會買延長保固方案，多於2013年的40%。

分析師指出，汽車製造商已降低經銷商出售新車的傭金，部份是因為網路提高了汽車定價的透明度，且讓消費者更容易貨比三家。根據J.D. Power，汽車經銷商2018年銷售新車的平均利潤為1.2%，低於2014年的2.1%。

這也讓經銷商更加倚賴財務安排，這通常是購車流程的最後一步，消費者在選定車款及價格方案後，就會被送到財務櫃檯安排車貸融資，並且從一連串延長汽車保固等附加服務中做出選擇。

但分析師指出，財務櫃檯的高壓銷售策略也常讓消費者備感焦慮。一些經銷商私底下還把財務櫃檯的辦公室稱為「小房間」（the box），比擬作電影「鐵窗喋血」男主角遭關押的審訊室。

J.D. Power指出，去年近84%的新車買主會透過經銷商辦理融資相關業務。儘管車主也可透過其他方式辦理，但多數人仍選擇能透過經銷商安排，因為能一次了解眾多銀行的方案內容、選擇最划算的方案，或透過製造商取得優惠利率。

經銷商表示，店家通常會提供比銀行利率多好幾個百分點的利率、或完全相同的利率，金額差異則因貸款額而異，介於好幾百到好幾千美元。