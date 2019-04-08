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韓圓貶至18個月新低 股息匯出提振美元買盤

2019-04-08 21:59經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

韓元兌美元8日在首爾匯市跌至18個月最低，主因是外資尋求匯回股息，刺激對美元的買盤。

韓元兌美元8日盤中一度貶0.8%至1,144.95韓元兌1美元，跌至2017年9月以來最低，收盤稍微回升1至1,144.70韓元。首爾外商銀行的交易員表示，為支付股息，國內外的交易員都做多美元。

根據南韓金融監督院（FSS），8日的貶勢擴大了韓元今年初以來的貶幅，韓元是今年表現最差的亞洲貨幣。在此之前，外資5日淨賣出南韓上市債券共1.738億美元，為今年元月25日以來金額最大的流出。

首爾新韓投資公司經濟學家海健衡（Ha Keon-hyeong，音譯）表示：「外資股息匯出潮通常集中在3月及4月。供需因素導致美元兌韓元大漲，也帶動部分美元空頭回補買盤。」

海健衡並表示，規模達1兆美元的挪威主權財富基金獲准在投資組合中減持包括南韓在內的十大新興市場債券，這項利空衝擊南韓債市，市場對韓元的看法也偏空。

韓元兌美元今年初至今累計貶值2.5%，主因是身為南韓重要成長引擎的出口下滑，加深市場對南韓經濟前景的疑慮。經濟放緩的跡象也促使市場押注央行（BOK）將採寬鬆貨幣政策，增添韓元貶值的壓力。

韓圓貶至18個月新低。路透社
韓圓貶至18個月新低。路透社
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