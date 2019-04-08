星、馬暫停主張重疊海界 降低緊張為劃界磋商鋪路

2019-04-08 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



海峽時報報導，新加坡海事及港務管理局的發言人8日表示， 馬來西亞和新加坡自今天上午12時1分起，暫停主張先前會互相重疊的港口海域界線，雙方分別恢復到2018年10月25日和12月6日之前的狀態。

這是遵行星馬兩國外交部在3月14日達成的協議，以便為緊張局勢降溫，並為海域劃界磋商鋪路。