日本空屋要多繳5倍稅 別墅1日圓求售

2019-04-08 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



日本野村總研最新推測，到了2033年，全日本有高達1955萬戶空屋，等於每4間房子就有1間沒人居住利用；日本政府對危險髒亂的空屋祭出取消優惠稅率的措施，可能要多繳5倍的稅。但有屋主覺得，將房屋拆除變空地也不適用優惠稅率、還要花拆除費，還不如賣掉，日本國內陸續出現賤賣空房的情況，甚至有日幣1圓拋售房子的怪象。

日本總務省2013年所做的住宅、土地統計調查顯示，全日本有820萬戶空屋，空屋率達13.5%，每7間有1間是空屋；從地區來分，前三名為山梨縣空屋率22.0%、長野縣19.8%、和歌山縣18.1%，事實上除了宮城縣，全日本的都道府縣的空屋率皆逾一成。

日政府憂心少子高齡化，高空屋率的情況會持續惡化，形成治安死角、破壞社區景觀，2016年5月實施特別條例，對特定空屋開刀，希望屋主把用不到的空屋處分掉。

原本土地上有建物可享受固定資產稅優惠稅率，60坪以下的建地只要繳六分之一的固定資產稅，60坪以上的建地繳三分之一的稅。若被指定為符合傾倒損壞的危樓、髒亂、破壞周邊景觀等條件的「特定空屋」，優惠就取消，屋主養空屋成本大增。