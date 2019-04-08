油價創今年新高 三分鐘掌握引爆點利比亞發生什麼事

2019-04-08 11:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



國際油價因為北非產油國家利比亞內戰升高，今天（8日）在亞洲早盤創下今年新高。市場擔憂利比亞的軍事衝突會中斷石油供應，而油價先前因油國組織OPEC減產已經獲得支撐。

布蘭特原油一度上漲0.5%到每桶70.69美元，美國西德州原油上漲0.6%，每桶報63.49美元。均是去年11月以來的最高價格。

利比亞局勢將會如何影響油價？彭博資訊整理了重點問答如下。

● 利比亞首都的黎波里發生什麼事？

軍事強人哈夫特領導的叛軍原本盤據在利比亞東邊，現在派兵向西進逼首都黎波里，威脅目前由國際承認、聯合國支持的政府，興支持政府的民兵爆發戰鬥並有空襲。哈夫特出兵的目的是要撲滅這些他稱為極端分子的民兵。

● 局勢惡化會不會影響石油出口？

不會馬上影響石油出口。主要油田的輸出碼頭都離首都很遠，但是歷史顯示在利比亞任何地方有戰亂，都會對石油產量產生很大衝擊。產業專家表示，持續抗戰可能會很快地讓利比亞石油減產到日產100萬桶以下。

● 在利比亞西部有無任何油田設施受到威脅？

西部有夏拉拉油田，日產量30萬桶，主要輸出港薩威亞若因戰事中斷作業，就會導致此油田局部或全面停止生產。薩威亞港排定在4月份要載運600萬桶石油；一旦哈夫特控制住薩威亞，就終於掌握了利比亞的石油業。

● 利比亞能結束分裂對峙嗎？

聯合國一直介入調停希望組成聯合看守政府以結束內戰，效果有限。首都的黎波里和鄰近的密斯瑞塔都有重武裝民兵，只要與哈夫特對抗就會有死傷。

● 哈夫特是否會攻下首都？

目前還難論斷。哈夫特軍隊較有組織，但首都哈夫特的民兵對哈夫特西侵反抗激烈。雙方的戰鬥有可能持續數周。

● 哈夫特如果拿下首都，會怎樣？