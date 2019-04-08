親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

女力告白：從希臘神話開始的偏見「閉嘴女人史」

亞馬遜找來SpaceX人馬布建衛星網路 全球布局寸土不讓

2019-04-08 09:27經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

亞馬遜也要發展衛星網際網路系統，取名「柯伊伯計畫」（Project Kuiper）。財經網站CNBC報導，柯伊伯計畫看起來愈來愈像SpaceX的Starlink計畫，因為亞馬遜雇用了前SpaceX Starlink計畫的負責人來打造柯伊伯計畫。

SpaceX是電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克擁有的太空事業。亞馬遜老闆貝佐斯也投資藍色起源（Blue Origin）開拓太空商機。馬斯克去年6月因為不滿Starlink的研發進度，炒了當時負責計畫的副總裁Rajeev Badyal魷魚。知情人士告訴CNBC，亞馬遜後來聘進Badyal和幾位當時在Starlink研發團隊的成員，來進行柯伊伯計畫。

柯伊伯計畫打算發射3,236顆小型衛星到太空，組織成全球的網際網路，讓人們在地球的任何角落都可以高速上網。目前至少已經有五家其他公司在進行類以的研發計畫。據了解，上周亞馬遜已悄悄展開此計畫。ARK投資公司分析師Sam Korus認為，像亞馬遜這樣提供雲端服務的公司，布建全球網縩網路將帶來巨大商機。

SpaceX的Starlink計畫，去年已經發射最初的兩顆測試衛星，該計畫原先規劃要在地球低軌道布置4,425顆衛星，馬克斯開除Badyal後，Starlink計畫仍繼續，但做了一些變動，去年年末，向美國聯邦通訊委員會（FCC）再申請通過增加7,518衛星，使得現在Starlink總共要安排多達11,943顆衛星上地球軌道。

貝佐斯找來前SpaceX衛星網際網路研發主管來進行亞馬遜的類似方案「柯伊伯計畫」...
貝佐斯找來前SpaceX衛星網際網路研發主管來進行亞馬遜的類似方案「柯伊伯計畫」。 美聯社
分享

SpaceX太空馬斯克
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

韓進集團老董趙亮鎬被踢出大韓航空董事會 在美病逝

2019-04-08 08:41

巴菲特為何屬意 找圈外人接富國銀CEO？

2019-04-08 08:15

七大議題 陸官媒：中美談判接近尾聲

2019-04-08 00:00

金融業任職 要做好自保

2019-04-07 23:44

網紅遊世界 迷上台北夜市

2019-04-07 23:44

美版卡神 讓銀行又愛又恨

2019-04-07 23:44

矽谷大咖搶進手遊

2019-04-07 23:42

美兩交易所掀IPO案爭奪戰

2019-04-07 23:42

WTO新判例 川普不開心

2019-04-07 23:41

日圓四大皆空 將續貶

2019-04-07 23:41

全球經濟成長 同步趨緩

2019-04-07 23:41

G20財金首長會 談四議題

2019-04-07 23:41

美國急了… 中國積極投資 「一帶一路」伸進美後院

2019-04-07 15:51

投資就能換居留 希臘「黃金簽證」58%給中國人

2019-04-07 15:49

東南亞盟友攜手華為漸明顯 美國前官員示警

2019-04-07 15:45

日產法籍前董座4度被捕 傳妻子向法政府求助

2019-04-07 15:31

美股三大指數 周線收紅

2019-04-07 00:46

美企季報不妙 投資人淡定

2019-04-06 23:12

威瑞森5G搶上路 實測漏氣

2019-04-06 23:12

5G商轉誰是第一 美韓論戰

2019-04-06 23:12

布蘭特原油站上70美元

2019-04-06 23:12

陸經濟回穩 美中貿易談判添籌碼

2019-04-04 02:36

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

美國急了… 中國積極投資 「一帶一路」伸進美後院

2019-04-07 15:51

慘！南非盜獵者被大象踩死 再遭獅群啃食剩頭骨

2019-04-07 15:15

冤大頭接手？中國大媽瘋買東京房地產 震驚日本…

2019-04-08 10:00

日關東私大外宿生 每天生活費吃不起一碗拉麵

2019-04-07 17:54

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-08 06:40

英國脫歐忘恩負義 德國由愛轉恨

2019-04-08 00:04

利比亞局勢惡化 美印軍人撤離

2019-04-07 19:57

影／與蜂同屋10年...吸塵器幫2萬隻蜜蜂搬家

2019-04-07 17:32

美版卡神 讓銀行又愛又恨

2019-04-07 23:44

誇張！巴西北部大橋遭船撞斷 兩車墜河失蹤

2019-04-07 12:38

川普患風車癌？第三度缺席白宮記協晚宴遭嘲諷

2019-04-07 12:34

韓進集團老董趙亮鎬被踢出大韓航空董事會 在美病逝

2019-04-08 08:41

梅、菫、櫻中選！這3色成為日本「令和」代表色

2019-04-08 00:14

少女花1500萬円整形 因爸爸一句：你的樣子會為他人帶來不幸

2019-04-07 14:49

影／黑柴晉身畫家！狂賣231幅大作

2019-04-07 17:36

川普推特發文：國土安全部長尼爾森將請辭

2019-04-08 06:46

重主權輕經濟？佛里曼：21世紀領袖不會那樣做

2019-04-07 13:47

影／台式火拼！英國2男子當街揮大刀互砍

2019-04-07 17:31

利比亞局勢惡化 美、印度撤軍

2019-04-08 00:00

致命耳念珠菌...病例90天亡 病房多處被汙染

2019-04-07 13:50

日瘋傳看傲人上圍10分鐘會更健康 網路傳言「攏是假」

2019-04-07 20:53

韓進集團董事長趙亮鎬辭世 享壽70歲

2019-04-08 08:36

別被亮麗數據騙了 美國其實還有百萬工作找不到人

2019-04-07 17:13

日宮古島駐屯地撤重裝備 產經：如同宣布我們兩手空空

2019-04-08 07:51

全球經濟進入「同步成長減緩」階段

2019-04-07 22:06

日圓四大皆空 將續貶

2019-04-07 23:41

英相承認 脫歐協議近期內很難過關

2019-04-07 21:46

嬰兒潮變退休潮 企業留人改變聘雇方式

2019-04-07 17:15

以色列總理：若連任 就兼併約旦河西岸

2019-04-07 18:31

日產法籍前董座4度被捕 傳妻子向法政府求助

2019-04-07 15:31

一堂速成歷史課 讓川普倉促認戈蘭高地歸以色列

2019-04-07 14:28

網紅攝影師夢幻作品 獲製加拿大銀幣

2019-04-07 11:19

世界經濟論壇主席：俄國在中東的擴張 已是明顯的事實

2019-04-07 23:30

投資就能換居留 希臘「黃金簽證」58%給中國人

2019-04-07 15:49

七大議題 陸官媒：中美談判接近尾聲

2019-04-08 00:00

美國也有花木蘭？獨立戰爭和華盛頓齊名英雄可能為女性

2019-04-07 11:33

川普：承認以色列擁有戈蘭高地 是我臨時起意的決定

2019-04-07 15:35

巴菲特為何屬意 找圈外人接富國銀CEO？

2019-04-08 08:15

川普將第3度缺席白宮記協晚宴 遭諷脊椎不夠粗

2019-04-07 20:57

東南亞盟友攜手華為漸明顯 美國前官員示警

2019-04-07 15:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top