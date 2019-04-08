亞馬遜找來SpaceX人馬布建衛星網路 全球布局寸土不讓

2019-04-08 09:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



亞馬遜也要發展衛星網際網路系統，取名「柯伊伯計畫」（Project Kuiper）。財經網站CNBC報導，柯伊伯計畫看起來愈來愈像SpaceX的Starlink計畫，因為亞馬遜雇用了前SpaceX Starlink計畫的負責人來打造柯伊伯計畫。

SpaceX是電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克擁有的太空事業。亞馬遜老闆貝佐斯也投資藍色起源（Blue Origin）開拓太空商機。馬斯克去年6月因為不滿Starlink的研發進度，炒了當時負責計畫的副總裁Rajeev Badyal魷魚。知情人士告訴CNBC，亞馬遜後來聘進Badyal和幾位當時在Starlink研發團隊的成員，來進行柯伊伯計畫。

柯伊伯計畫打算發射3,236顆小型衛星到太空，組織成全球的網際網路，讓人們在地球的任何角落都可以高速上網。目前至少已經有五家其他公司在進行類以的研發計畫。據了解，上周亞馬遜已悄悄展開此計畫。ARK投資公司分析師Sam Korus認為，像亞馬遜這樣提供雲端服務的公司，布建全球網縩網路將帶來巨大商機。