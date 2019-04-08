小摩如此說 半導體股預告PMI回升 落後類股可望補漲

2019-04-08 09:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國公債殖利率這一個月來因聯準會（Fed）轉鴿而崩落，全球經濟數據疲弱，也進一步強化公債的需求。

殖利率走勢和公債相反，上周美國10年期公債殖利率收在2.5%，由前一周2.34%的14個月來谷底回升，3個月期和10年期公債殖利率呈現倒掛，被視為經濟即將衰退的前兆。

不過，據CNBC報導，摩根大通證券美國證券技術分析師 Jason Hunter預料殖利率今夏會回升，並從市場「料想不到的一隅找到支撐」。

他日前接受CNBC「Futures Now」訪問時說，半導體走強預告全球製造業數據可望回升，而隨經濟數據好轉，全球利率也會跟著上揚。

Hunter說：「半導體較上年同期表現的領先PMI，且兩者保持高度連動，不僅這波景氣循環是如此，1990年代末以來也都是如此。」他說，「回顧2016年夏季，半導體景氣先行觸底，然後PMI也在一季後回升」。

SOXX半導體ETF的變動比率在2016年2月觸底，全球PMI直到年中才展現回升之勢。

今年，SOXX半導體ETF的變動比率在1月築底，今年以來漲幅達28%，將近是標普500指數的兩倍。

Hunter預測，照2016年的走法，全球PMI會在半導體出現起色後一到兩季增溫，屆時其他市場也才會開始走升。

Hunter因此看好標普500指數，但寧願買進漲勢落後的類股。