韓進集團老董趙亮鎬被踢出大韓航空董事會 在美病逝

2019-04-08 08:41 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



上月被踢出大韓航空董事會的韓進集團老董趙亮鎬7日在洛杉磯病逝。路透 分享 facebook

韓聯社報導，上月被踢出大韓航空董事會的前會長趙亮鎬7日因病在美國洛杉磯醫院過世，享壽70歲。

趙亮鎬去年10月中因貪汙、背信等罪名遭起訴受審，上月在大韓航空股東大會上連任董事失敗，無法續任會長，成為南韓企業集團中第一位被趕出董事會的控股股東。

趙亮鎬家人曾多次曝出仗勢欺人醜聞：他的妻子李明喜涉嫌暴力打罵裝修工人和大韓航空員工；長女趙顯娥是五年前登上各大媒體頭條的「堅果門」事件女主角；次女趙顯玟去年3月在公司會議上辱駡員工並動手用水潑人。