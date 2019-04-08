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韓進集團老董趙亮鎬被踢出大韓航空董事會 在美病逝

2019-04-08 08:41聯合報 記者季晶晶╱即時報導

上月被踢出大韓航空董事會的韓進集團老董趙亮鎬7日在洛杉磯病逝。路透
上月被踢出大韓航空董事會的韓進集團老董趙亮鎬7日在洛杉磯病逝。路透
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韓聯社報導，上月被踢出大韓航空董事會的前會長趙亮鎬7日因病在美國洛杉磯醫院過世，享壽70歲。

趙亮鎬去年10月中因貪汙、背信等罪名遭起訴受審，上月在大韓航空股東大會上連任董事失敗，無法續任會長，成為南韓企業集團中第一位被趕出董事會的控股股東。

趙亮鎬家人曾多次曝出仗勢欺人醜聞：他的妻子李明喜涉嫌暴力打罵裝修工人和大韓航空員工；長女趙顯娥是五年前登上各大媒體頭條的「堅果門」事件女主角；次女趙顯玟去年3月在公司會議上辱駡員工並動手用水潑人。

大韓航空洛杉磯貪汙
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