韓進集團董事長趙亮鎬辭世 享壽70歲

2019-04-08 08:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



韓進集團會長（董事長）趙亮鎬在洛杉磯醫院病逝，享壽70歲。

趙亮鎬也是大韓航空會長，2003年自父親手中接掌韓進集團。韓進集團旗下的韓進海運曾是全球第7大海運集團，1969年收購的大韓航空是韓國最大的航空公司。

趙亮鎬近來因病一直待在美國。

趙亮鎬的大女兒、時任韓航副社長趙顯娥2014年被爆只因一包堅果未拆封裝盤大怒，在飛機上強硬要求座艙長及空服員下跪道歉，轟動全韓國，2017年被判刑10個月，但獲緩刑2年。