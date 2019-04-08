巴菲特為何屬意 找圈外人接富國銀CEO？

2019-04-08 08:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



股神巴菲特是富國銀行最大股東，他說應找圈外人來接富國執行長。 美聯社 分享 facebook

富國銀行（Wells Fargo）最大股東、股神巴菲特已經出面敦促富國，要找華爾街之外、能重建銀行受損聲譽的人，來接出缺的執行長職位。巴菲特接受金融時報訪問時表示，「人選應該來自圈外，恐怕不該從摩根大通或是高盛」。

富國銀行自2016年起爆發一系列弊端，當時的執行長John Stumpf因而被換下，但接任的Tim Sloan是在富國已經任職25年的老將，被認為其實是共犯結構中的一員，沒能產生洗刷名譽的效果，反而成為一些政治人物對抗的目標。Tim Sloan上個月終於不敵國會議員反對他的壓力，辭了執行長，目前職務暫由公司總顧問Allen Parker代理。

巴菲特說，華爾街有許多優秀的人才，問題是，只要是讓圈內人接掌富國執行長，一定馬上自動招來國會兩院的不悅，認為富國無心大刀闊斧改革。所以，絶非明智之舉。

他這樣的意向一出，原本分析師從投資銀行界點名的一些可能接替人選，可能全部都要刪除。巴菲特從1989年起就一直是富國股東，目前擁有約10%的富國股票，價值約220億美元。雖然富國兩年多前發生假帳戶弊案，他相信富國的競爭力依舊強大。富國銀行以資產計，是美國第四大銀行。