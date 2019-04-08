台積電上周五ADR溢價拉大 今天可望啟動補漲行情

2019-04-08 06:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR上周五日月光、台積電上漲，其中台積電漲0.5%，較台北交易股票溢價拉大5.5%。

標普500指數上周五（5日）連續七個交易日收紅，寫下2017年10月以來最長連漲，道瓊工業指數則進逼歷史新高，主要反映美國就業報告大致如預期成長且無通膨之虞，及美國總統川普又再催促聯準會（Fed）降息。

道瓊和標普500指數上周五各漲0.2%和0.5%，那斯達克綜合指數漲0.6%，一周下來，三大指數漲幅至少1.9%，且收在六個月來最高水準。道瓊收在26,424點，距去年10月所創歷史新高26,828點只差1.5%。費城半導體指數上周五漲0.8%，一周漲5.9%，且連創歷史新高。

台灣加權股價指數逢春假休市二日，今天開盤可望啟動補漲行情。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 71.15 +1.09 70.80 0.50

友達 AUO 11.35 0.00 11.30 0.59

中華電 CHT 108.24 -0.09 108.50 -0.24

台積電 TSM 260.16 +0.45 246.00 5.54

聯電 UMC 11.52 0.00 11.655 -0.26

資料來源：彭博