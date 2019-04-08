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川普推特發文：國土安全部長尼爾森將請辭

聯合報社論／公庫「周末大屠殺」，正是公司治理的照妖鏡

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-08 06:40經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

標普500指數上周五（5日）連續七個交易日收紅，寫下2017年10月以來最長連漲，道瓊工業指數則進逼歷史新高，主要反映美國就業報告大致如預期成長且無通膨之虞，及美國總統川普又再催促聯準會（Fed）降息。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美股又臨新高

道瓊和標普500指數上周五各漲0.2%和0.5%，那斯達克綜合指數漲0.6%，一周下來，三大指數漲幅至少1.9%，且收在六個月來最高水準。道瓊收在26,424點，距去年10月所創歷史新高26,828點只差1.5%。

除川普對美中貿易進展表現樂觀外，過去一周並無明顯利多。不過，投資人仍巴望川普敲定川習會的確切日期，如此兩國長期貿易爭端才算落幕。

川普同日又透過媒體向Fed放話：「我個人認為Fed應該降息，我認為他們其實拖累我們成長得更慢，他們應該放棄量化緊縮並重啟量化寬鬆。」

今年來，標普500漲了15%，那斯達克漲了20%，費半漲幅更高達29.2%。如此急漲之勢讓路博邁投資總監阿瑪托有點擔心，他表示，投資人短期心態應該採取守勢，如此大漲過後，是該更小心。

●美財報季能否再添美股衝高柴火？

美國企業本周開始陸續公布第1季財報，預料是三年來獲利首見不增反減的一季，不過投資人已放眼第2季之後，且認為只要美中貿易續有進展，美股應有機會再度站上歷史新高。

摩根大通和富國銀行本周五（12日）率先公布財報。在財報方面，Refinitiv估計標普500指數企業第1季獲利會下滑2.2%，但看好第2季反彈至2.8%，第4季更增長9%。

QMA首席投資策略師基恩（Ed Keon）說：「第2、3、4季將出現反彈，可支撐偏高的股價。」

若企業財報優於已下修的預期，財測也佳，美股有機會推上新高。

CFRA首席投資策略師史都瓦認為，美股可能在4月創新高，然後在5月傳統賣股（Sell in May）期間觀望，「我認為多頭十年走勢可隨創新高而確立，然後消化這波漲勢，暫且觀望，讓獲利跟上，或許年終再有一波漲勢」。

●台半導體股能否跟上費半創新高之勢？

費城半導體指數上周五漲0.8%，一周漲5.9%，且連創歷史新高。韓、台半導體股並未跟上費半的漲勢，三星電子較2017年所創新高仍差15%之遙，台積電今年來也只漲了9.3%，距2018年9月高峰尚有一段距離，這兩個分別在韓、台權值最重的個股，暫停脫離昔日與費半連動走勢，日後能否再度追隨費半腳步，甚值留意。

●美中貿易談判續有進展

新華社報導，談判已經接近尾聲，離最終定稿很近了。報導說，雙方至少討論了技術轉讓、智財權保護、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡、實施機制。川普的首席經濟顧問庫德洛也表示，美國和中國「越來越接近」達成貿易協議，並且高級別官員本周將透過「大量電話會議」再次進行談判。

●利比亞局勢牽動油價

利比亞政府將展開反擊，清勦忠於強人哈夫特的東部叛軍。叛軍已兵臨首都的黎波里近郊。美國、印度紛紛將軍事人員或維和部隊撤離。雙方對峙有可能牽動國際油價。

倫敦和紐約油價5日收漲，紐約油價周線繼續朝向自2017年11月來最長漲勢邁進，主要是委內瑞拉、利比亞等國的危機造成供給緊俏，美中談判的樂觀氣氛也提振了需求前景。

原油期貨創2017年來最長漲勢，5月交割的WTI期貨上漲98美分，每桶63.08美元，連漲五周，是2017年11月以來最長的一次。ICE期貨歐洲交易所6月交割的布倫特原油期貨結算價上漲0.94美元至70.34美元。

新華社報導，美中談判已經接近尾聲，離最終定稿很近了。美聯社
新華社報導，美中談判已經接近尾聲，離最終定稿很近了。美聯社
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