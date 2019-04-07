全球經濟進入「同步成長減緩」階段

2019-04-07 22:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國布魯金斯研究所與英國金融時報編製的全球經濟復甦追蹤指數（Tiger，又稱老虎指數）顯示，全球經濟已進入「同步成長減緩」階段；先進與新興經濟體各項信心指標與經濟數據從去年秋季起持續惡化，全球成長動能減退，需要尋求新的刺激經濟措施。

過去六個月來，美國、中國、歐洲的經濟指標普遍令人失望。布魯金斯研究所著名經濟學者普拉薩表示，儘管成長減緩的勢頭尚未顯示全球經濟將步入衰退，但全球經濟的確正喪失動能；未來幾年成長仍將減緩，而且各國缺乏總體經濟政策來刺激成長。

國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德上周表示，IMF本周稍後將下修全球經濟成長預估；世界貿易組織（WTO）也表示，貿易摩擦不斷已經使WTO下修成長預估。

「老虎指數」涵蓋實體經濟活動、金融市場及投資人信心，範圍包括全球經濟及個別國家。去年底整體指數大幅滑落，已開發及新興經濟體都摔到2016年來最低點，當年也是金融海嘯之後全球經濟表現最差的一年。原因之一是實體經濟硬數據下滑，例如義大利陷入衰退，德國險險逃過衰退，美國經濟也因為川普減稅效應減退而洩氣。

目前先進國家的信心指標雖仍強勢，但也從頂峰下降；新興經濟體的信心指標更降到正常水準以下，主因擔心中國成長減緩。

今年來中國景氣雖出現好轉信號，且美國聯準會（Fed）已暫停升息，但過去六個月來經濟信心指標已受重創。全球只有印度未出現成長減緩跡象，主因是政府在大選之前力推擴張性財政及貨幣政策。

美、中貿易談判時間拖長，也令專家擔心今年下半年全球經濟動能否增強。普拉薩表示，貿易緊張與不確定糾結未解，將打擊企業信心，抑制私人投資，影響長期生產力成長，將對世界經濟造成長期的傷害；如果財金決策官員今年內未能採取有效的刺激經濟措施，全球經濟可能更為疲軟。