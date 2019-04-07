美國急了… 中國積極投資 「一帶一路」伸進美後院

2019-04-07 15:51 世界日報 中國新聞組／北京7日電



中國一帶一路伸進美國後院。圖為中國國家主席習近平與美國國務卿龐培歐。 路透 分享 facebook

中國積極拉攏中南美國家參加「一帶一路」倡議，並在「美國後院」加大投資。美聯社報導，雖然美國官員曾對中國的擴張計畫提出警告，但包括巴拿馬、墨西哥等中南美國家都對中國的投資計畫表示興趣和參加意願。美國國務卿龐培歐去年訪問巴拿馬會見巴拿馬總統瓦瑞拉時曾對記者說，巴拿馬「應該睜大眼睛」，警惕中國的投資。

美國之音報導，巴拿馬去年與台灣斷交後，瓦瑞拉歡迎中國國家主席習近平訪問巴拿馬，並表示對「一帶一路」的支持。瓦瑞拉對習近平說，巴拿馬希望「發揮前鋒作用」，幫助擴大全球的相互連接。他還在第二天出席儀式，將一項建設合同授予兩家中國公司，修建第四座橫跨巴拿馬運河的大橋。

瓦瑞拉說，「我們看到一個很好的機會，透過巴拿馬把亞洲和美洲連接起來」。瓦瑞拉計畫4月出席北京「一帶一路」論壇。

墨西哥總統羅培茲也表示，正在考慮墨西哥是否參加「一帶一路」倡議。加勒比海的千里達及托巴哥去年5月已經同意參加「一帶一路」。一家中國國營企業去年9月份就贏得合同，在當地修建一個乾船塢。

美聯社說，北京還希望擴大1990年代開始對中南美洲簽訂的石油與礦業開發貸款投資協議，同時加大地區資金投入。委內瑞拉已經獲得620億美元的中國貸款，中國對巴西的貸款是420億美元，阿根廷180億美元，厄瓜多爾是170億美元。

龐培歐在阿根廷出席20國集團會議時曾表示，「我們都對中國以及中國進入這些國家的方式感到擔憂」。

華盛頓的美洲對話組織（Inter-American Dialogue）亞洲與拉美政策主任邁爾斯（Margaret Myers）表示，中國是巴拿馬運河第二大用戶，僅次於美國。中國因此在巴拿馬「擁有可觀的利益」。她說：「有人擔心，這可能會影響到美國公司的利益，也可能會影響到地區穩定，甚至妨礙美國在當地的影響」。

美聯社稱， 巴拿馬領導人把中國視為貿易與投資的來源，但仍希望避免與美國政府發生衝突。瓦瑞拉就表示，巴拿馬與中國的關係「不會影響與我們戰略夥伴的關係」。