東南亞盟友攜手華為漸明顯 美國前官員示警

2019-04-07 15:45 世界日報 中國新聞組／北京7日電



東南亞國家選擇華為5G，美國警告。 路透 分享 facebook

包含菲律賓、馬來西亞、泰國等東南亞國家與華為合作的趨勢逐漸明顯，六名前美國軍事官員日前發出警告稱，未來中國開發的5G網路可能在美國盟友中廣泛採用。對美國官員來說，中國的通信網路構成的威脅已經明顯得不可能更明顯。

美國之音報導，菲律賓的環球電信公司正在與華為合作推出全國5G網路；馬來西亞領先的通信和數字服務公司Maxis與華為簽署了一份諒解備忘錄，加速5G發展；泰國2月也在春武里啟動華為5G測試網路，當局還表示，華為5G服務比較廉價，抵消了對網路安全的潛在擔憂。

前美國軍事官員說：「商用5G系統固有的巨大帶寬和接入潛力，意味著未來有效的軍事行動可能會受益於透過這些網路推送的軍事數據」。

「我們所做的是為了我們的國家利益，我們看到像華為這樣的公司，如果不是在中國中央當局的指導下，也是在其支持下。我們看到了……挑戰和潛在的威脅，這威脅我們網路系統的安全性。」負責東亞和太平洋事務的美國國務院亞太事務首席副助卿墨菲在最近的美國和平研究所研討會上說。

華盛頓傳統基金會的高級研究員成斌說：「華為不是一家國有企業，但華為是一家中國公司，我們所知道的就是幾件事。一般來說，中國公司將回應中國政府的要求。」

這一說法顯然引起種種不同的評價，尤其是在美國龐大的電子竊聽能力引起批評的多年之後。技術研究公司Arete的創始人理查德克萊默（Richard Kramer）表示，近年來，美國安全機構的洩密事件表明，聯邦政府與美國電信和科技公司之間在情報收集方面進行密切合作。