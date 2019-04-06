川普力促Fed降息 經濟學家：這3件事發生才可能

2019-04-06 23:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國總統川普4日擴大向聯準會（Fed）施壓，力促Fed降低利率。但經濟學家表示，除非金融和信用情況起了變化，才可能促使Fed改變目前按兵不動的政策立場，轉而調降利率。

根據Business Insider報導，經濟學家認為，以下三點最可能促使Fed改走降息路線：

1. 金融市場動盪

美國股市去年表現為金融海嘯以來最糟，儘管今年來已強勁反彈，但若是金融市場賣壓再起、市場波動加劇，或是又出現公債殖利率曲線反轉（或稱「倒掛」）升高經濟步向衰退的疑慮，都可能重新引爆市場緊張氣氛。

美銀美林（BAML）分析師在研究報告中寫道：「在這種情況下，Fed將會降息，直到市場有撐且緊張情緒紓解為止。Fed不太可能把利率降到零利率下限，可能在一段時日後恢復升息。」

2. 支撐通膨

美國通膨率一直低於Fed設定在2%的目標水準，但仍堪稱穩固。但若通膨率降到更低的水準，決策官員可能終會調降利率，以凸顯拉抬通膨率的意向。

iCIMS首席經濟學家萊特說：「如果（Fed主席鮑爾）真的認真看待低通膨變成『當今最大挑戰之一』的問題，不論是經濟問題或是政治障眼法，那麼，的確Fed就有可能調降利率以支撐通膨。」

3. 經濟衰退來襲

儘管未來數月美國經濟成長可能減緩，Fed已再三表明，整體經濟展望仍然穩健。3月恢復強健的就業成長，已進一步減輕近期內經濟將向下沉淪的疑慮。