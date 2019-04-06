預防AI侵害人權 華頓教授籲美國制定新權利法案

2019-04-06 22:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



華頓商學院教授主張，隨著世界日益自動化，提升資訊透明度和加強政府監管變得更有必要，美國需要制定新的權利法案（Bill of Rights），以保障人類基本權利免遭演算法（algorithm）剝奪。

財經新聞網站MarketWatch報導，華頓商學院教授霍薩納格（Kartik Hosanagar） 表示，對於機器學習逐漸融入世人生活，他的看法是樂觀大於悲觀。但他擔心，社會對這主題普遍的自我感覺良好和無知，是很危險的事。

霍薩納格說：「若對演算法如何運作只有模糊概念，對負責任的公民、消費者和專業人士來說，都是不足的。」

人工智慧（AI）技術愈來愈發達，衍生出一些問題。例如，應徵工作的人那麼多，哪些人可取得面試機會？誰申請貸款可獲核准？約會應用程式（App）從眾人中該挑選誰出來配對？這些決定若一律交給不完美、甚至有「偏見」的程式碼來決定，如何防範不會有偏差？該由誰來檢查演算法運作正不正確，權力會不會過大並且遭到濫用？

鑒於此，霍薩納格認為，一如「權利法案」限制聯邦政府權力，美國現在需要制定新的「權利法案」，對機器智慧的權力設限，從而保障人類的權利。

霍薩納格指出，這些權利中最重要的，是要了解演算法如何做決定。他接受MarketWatch訪問時表示，每個人都應能要求並獲得這樣的解釋，而聯邦監管當局應有能力充分審核相關數據。

他說：「資訊透明攸關人們能否接受做出這些決定的方式。研究顯示，我們預期AI比人類更能提供資訊透明，而我們也傾向願意原諒人為疏失，更甚於原諒演算法出錯。」

霍薩納格表示，演算法出錯導致的後果也比較嚴重：醫生誤診可能影響數千名病患，但醫療演算法出錯卻可能危害數百萬人。因此，必須有能力審核這些演算法是怎麼做決定，必須能建立某種演算法「黑盒子」，這對防止各種狀況發生都很重要，無論是防範演算法交易導致閃電崩盤，還是自駕車和飛機肇禍或墜毀。

他認為，使用者也應該有權表達意見，藉此對改善演算法的表現發揮影響力。

霍薩納格並指出，當今AI權力掌握在大企業手中，不能指望蘋果、Google等科技公司能夠自律。他表示，「太大的權力集中於掌握AI技術的一小撮公司」，是很危險的是；但另一方面，過度介入監管，卻又會冒著窒礙創新的風險。如何在兩者之間取得平衡，將是政府面臨的重大考驗。