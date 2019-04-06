親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

二氧化碳濃度創300萬年來新高 專家警告地球危險了

東區為何蕭條？老東區人連勝文點出大巨蛋是關鍵

預防AI侵害人權 華頓教授籲美國制定新權利法案

2019-04-06 22:07經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

華頓商學院教授主張，隨著世界日益自動化，提升資訊透明度和加強政府監管變得更有必要，美國需要制定新的權利法案（Bill of Rights），以保障人類基本權利免遭演算法（algorithm）剝奪。

財經新聞網站MarketWatch報導，華頓商學院教授霍薩納格（Kartik Hosanagar） 表示，對於機器學習逐漸融入世人生活，他的看法是樂觀大於悲觀。但他擔心，社會對這主題普遍的自我感覺良好和無知，是很危險的事。

霍薩納格說：「若對演算法如何運作只有模糊概念，對負責任的公民、消費者和專業人士來說，都是不足的。」

人工智慧（AI）技術愈來愈發達，衍生出一些問題。例如，應徵工作的人那麼多，哪些人可取得面試機會？誰申請貸款可獲核准？約會應用程式（App）從眾人中該挑選誰出來配對？這些決定若一律交給不完美、甚至有「偏見」的程式碼來決定，如何防範不會有偏差？該由誰來檢查演算法運作正不正確，權力會不會過大並且遭到濫用？

鑒於此，霍薩納格認為，一如「權利法案」限制聯邦政府權力，美國現在需要制定新的「權利法案」，對機器智慧的權力設限，從而保障人類的權利。

霍薩納格指出，這些權利中最重要的，是要了解演算法如何做決定。他接受MarketWatch訪問時表示，每個人都應能要求並獲得這樣的解釋，而聯邦監管當局應有能力充分審核相關數據。

他說：「資訊透明攸關人們能否接受做出這些決定的方式。研究顯示，我們預期AI比人類更能提供資訊透明，而我們也傾向願意原諒人為疏失，更甚於原諒演算法出錯。」

霍薩納格表示，演算法出錯導致的後果也比較嚴重：醫生誤診可能影響數千名病患，但醫療演算法出錯卻可能危害數百萬人。因此，必須有能力審核這些演算法是怎麼做決定，必須能建立某種演算法「黑盒子」，這對防止各種狀況發生都很重要，無論是防範演算法交易導致閃電崩盤，還是自駕車和飛機肇禍或墜毀。

他認為，使用者也應該有權表達意見，藉此對改善演算法的表現發揮影響力。

霍薩納格並指出，當今AI權力掌握在大企業手中，不能指望蘋果、Google等科技公司能夠自律。他表示，「太大的權力集中於掌握AI技術的一小撮公司」，是很危險的是；但另一方面，過度介入監管，卻又會冒著窒礙創新的風險。如何在兩者之間取得平衡，將是政府面臨的重大考驗。

他認為，現在唯一的希望，是決策者和一般大眾都務必要對演算法有更深入的了解。

學者認為，人工智慧（AI）技術掌控在Google等大型科技公司手中，不能指望他們...
學者認為，人工智慧（AI）技術掌控在Google等大型科技公司手中，不能指望他們自律，宜立法對機器智慧的權力設限，以保障人們的基本權利。美聯社
分享

AI面試誤診
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

冤枉！美年輕男沒賦閒在家打電動 大多在工作

2019-04-06 21:16

標普連漲！費半創高後 美中貿易利多能載得動多久漲勢？

2019-04-06 18:04

蘋果股價八連漲 去年9月來最長升勢

2019-04-06 16:59

請人占位、租帳篷席 從數字看日本櫻花季商機

2019-04-06 16:26

企業供應鏈遷離中國 貿易戰未落幕川普已贏

2019-04-06 14:54

拚觀光！德舊煤礦場要變水上樂園

2019-04-06 13:38

陸安全公司 揪特斯拉自駕3缺失

2019-04-06 13:38

泰北霧霾嚴重 潑水節訂房慘

2019-04-06 13:24

杜勒斯機場查獲中港仿冒品 市價逾20萬

2019-04-06 13:06

錢要搬到哪？台商考慮兩岸、東南亞

2019-04-06 12:54

後開曼時代來臨 免稅天堂消失中

2019-04-06 12:53

福利縮水！累積多少里程才能換機票 航空公司說了算

2019-04-06 12:53

貝佐斯恢復單身逛大街 排隊買台灣牌珍奶嘗鮮

2019-04-06 12:26

川普：聯準會不僅該降息 還應採取量化寬鬆振興經濟

2019-04-06 10:16

美中貿易談判下週續談 商界看法正面

2019-04-06 09:30

三星Q1營業利益 劇減六成

2019-04-06 01:39

歐控德車商技術壟斷

2019-04-06 01:39

波音737 MAX停飛衝擊 亞洲航空業營運有壓

2019-04-06 01:39

日小七換招 不再快速展店

2019-04-06 01:38

美重啟反托辣斯 沙國撂狠話

2019-04-06 01:37

挪威主權基金 減碼新興債

2019-04-06 01:37

貝佐斯仍擁有亞馬遜控制權

2019-04-06 01:36

Fed理事出缺 川普提名自己人

2019-04-06 01:35

川普挑的官員…都支持升息

2019-04-06 01:35

供應緊俏 油價周線連五紅

2019-04-06 01:35

委國居民生活…全球最痛苦

2019-04-06 01:35

彭博資訊專欄／簽雙贏協議…難度高

2019-04-06 01:34

美中談判卡關 三議題待解

2019-04-06 01:32

美就業好轉 美股早盤小漲

2019-04-06 01:31

美中貿易談判 川普：四周內完成協定

2019-04-06 01:29

LINE喊轉型 攻行動支付

2019-04-05 23:32

精品包重鎮 義國小鎮發大財

2019-04-05 23:31

因應金融服務數位化 野村整頓海內外事業

2019-04-05 23:25

企業砸重金 拚IG行銷

2019-04-05 23:23

川普稱美中接近達協議 專家：塵埃落定後將劍指歐盟

2019-04-05 23:08

巴菲特獵不到「象」？ 分析師點名這12家公司可買

2019-04-05 19:31

陸經濟回穩 美中貿易談判添籌碼

2019-04-04 02:36

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16
看更多

熱門文章

男子連續勃起48小時 陰莖黑掉只能切除

2019-04-06 10:41

Airbnb訂房小心！全家遭偷拍上直播 慘變實境秀

2019-04-06 15:23

國際相繼抵制汶萊企業 不賣機票、禁住飯店

2019-04-06 19:41

貝佐斯恢復單身逛大街 排隊買台灣牌珍奶嘗鮮

2019-04-06 12:26

影／史上最短牛仔褲熱銷 美主持人：女兒別想穿

2019-04-06 16:41

川普稱美中接近達協議 專家：塵埃落定後將劍指歐盟

2019-04-05 23:08

高盛前資產管理董事長歐尼爾：美股十年牛市即將告終

2019-04-05 22:37

川普：若Fed降息　股市就會像「火箭船」一樣攀升

2019-04-05 22:50

企業供應鏈遷離中國 貿易戰未落幕川普已贏

2019-04-06 14:54

警匪對峙15小時 槍手射殺少年與孕母後自盡

2019-04-06 08:55

又是自拍墜崖！美國大峽谷8天內3人死亡

2019-04-06 09:14

英國新版護照移除歐盟字樣 民眾大吃一驚

2019-04-06 16:38

倫敦政經學院公共藝術品爭議 藝術家認錯

2019-04-05 22:25

意外「驚喜」！廣東省長送首爾市長禮物 竟是政敵肖像

2019-04-06 09:11

中國學生在美國用假iPhone換真 得手數千個最後遭起訴

2019-04-06 11:54

福利縮水！累積多少里程才能換機票 航空公司說了算

2019-04-06 12:53

南韓史上最大森林野火 燒掉逾500公頃

2019-04-06 00:00

史上頭一遭！美國將宣布伊朗革命衛隊為恐怖組織

2019-04-06 10:58

伊斯坦堡機場大搬遷 將正式營運

2019-04-06 08:48

陸客在澳洲機場帶牛奶上機被拒 現場灌掉2.5升

2019-04-06 15:06

蜜月早產費225萬靠華僑捐助 台夫妻攜兒回沖繩謝恩

2019-04-06 18:11

影／危害飛安 普吉島海灘禁「飛機自拍」違者最重死刑

2019-04-06 12:37

已經「有打折」… 貝佐斯付1.1兆離婚 史上最高

2019-04-05 23:58

二氧化碳濃度創300萬年來新高 專家警告地球危險了

2019-04-06 21:50

三星Q1營業利益 劇減六成

2019-04-06 01:39

華父超高價購擊劍教練房 哈佛調查

2019-04-06 13:51

美中談判卡關 三議題待解

2019-04-06 01:32

請勿邊走邊吃！淺草之後鎌倉也下禁令

2019-04-06 15:00

日小七換招 不再快速展店

2019-04-06 01:38

LINE喊轉型 攻行動支付

2019-04-05 23:32

美重啟反托辣斯 沙國撂狠話

2019-04-06 01:37

川普敦促Fed降利率、停止縮表

2019-04-05 22:30

影／異象？數百條紗麗被強風捲上天、如禿鷹盤旋

2019-04-06 12:18

歐控德車商技術壟斷

2019-04-06 01:39

波音737 MAX停飛衝擊 亞洲航空業營運有壓

2019-04-06 01:39

利比亞叛亂將領直搗首都 聯合國G7齊發聲籲止

2019-04-06 10:51

德國煤礦場變身人工湖 改頭換面拚觀光

2019-04-06 09:55

華女OPT作假近兩千陸生涉案

2019-04-06 13:55

影／ 川普轉推文諷拜登性騷擾 網譏：差你一大截

2019-04-06 17:56

73歲踢職業足球賽 創金氏世界紀錄

2019-04-06 15:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top