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冤枉！美年輕男沒賦閒在家打電動 大多在工作

2019-04-06 21:16經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

經濟學家表示，從最新就業報告看來，美國千禧世代男子的就業率已升到大衰退以來最高水準，推翻之前不少人懷疑他們閒閒在家打電動的說法。

美國勞工部5日公布的就業報告顯示，25歲至34歲美國年輕男性3月就業率升至86.5%，是2008年6月以來的最高水準。換言之，這個年齡層的美國男性目前在職場工作的百分比率，已攀抵美國經濟大衰退以來最高峰。

這群以千禧世代為主的年輕男性除了勞動參與率升高之外，平均周薪也已上揚。25至34歲美國男性去年第4季的周薪較2017年第4季躍增9.9%，增幅是有紀錄以來第二大。

美國男性年輕族群以往被質疑遊手好閒，所以不務正業，但最新就業數據終於為他們平反。

在此之前，經濟學家對這些年輕男子就業率低落憂心忡忡。2016年，堪薩斯聯邦準備銀行就發布一篇研究報告，推斷青壯年男性「從勞動力消失」，可能反映「中等技術勞工的需求隨科技進步和全球化而下滑」。

2016年以來，這群人受高等教育比率提升了，可能因此帶動他們的勞參率升高。同時期，大學畢業男子的失業率也已降低。

傑出經濟學家暨經濟與政策研究中心（CEPR）共同創辦人貝克說：「2011年至2013年期間，一般認為他們（25至34歲男性）欠缺必要技能，所以沒在工作。」

他說：「當時的想法是，年輕男性在家玩電動遊戲。但那並不是他們沒在工作的原因，而是那時候的勞動市場很疲弱。」

貝克表示，如今美國勞動市場比當年強多了，從最新發布的就業報告可見一斑。

最新就業報告顯示，美國25至34歲男性3月就業率達86.5%，是逾十年來最高，一...
最新就業報告顯示，美國25至34歲男性3月就業率達86.5%，是逾十年來最高，一反先前這些年輕男子予人閒閒在家打電動的刻板印象。路透
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