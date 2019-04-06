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標普連漲！費半創高後 美中貿易利多能載得動多久漲勢？

2019-04-06 18:04經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

一周下來，美股三大指數漲幅至少1.9%，且收在六個月來最高水準。路透
一周下來，美股三大指數漲幅至少1.9%，且收在六個月來最高水準。路透
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標普500指數周五（5日）連續七個交易日上漲，道瓊工業指數進逼歷史新高，主要反映美國就業報告大致如預期成長且無通膨之虞，美國總統川普又再三催促聯準會（Fed）降息。

道瓊工業指數和標普500指數周五各漲0.2%和0.5%，那斯達克綜合指數漲0.6%，一周下來，三大指數漲幅至少1.9%，且收在六個月來最高水準。費城半導體指數漲勢更猛，周五漲0.8%，一周漲5.9%，且連創歷史新高。道瓊工業指數收在26,424.99點，距去年10月所創歷史新高26,828.39點只差1.5%。

除川普對美中貿易進展表現樂觀外，本周並無明顯利多。不過，投資人仍巴望川普敲定川習會的確切日期，兩國長期貿易爭端才算落幕。

川普周五離開白宮時又透過媒體向Fed放話：「我個人認為Fed應該降息。我認為他們其實拖累我們成長得更慢了。他們應該放棄量化緊縮並重啟量化寬鬆。」

值得注意的是，美股一周來成交量降至今年谷底，就業報告並未讓投資人更大膽加碼押注，周五成交量創下今年次低紀錄。

今年下來，標普500指數漲了15%，那斯達克漲了20%，費城半導體指數今年漲幅高達29.2%。如此急漲之勢讓路博邁投資總監阿瑪托（Joseph Amato）有點擔心，他表示，「投資人短期心態應該採取守勢，如此大漲過後，是該更加小心」。

韓、台半導體股並未跟上費半的漲勢，三星電子較2017年所創新高仍差15%之遙，台積電今年以來也只漲了9%，距2018年9月高峰尚有一段距離，這兩個分別在韓、台權值最重的個股，暫停脫離昔日與費半連動走勢。

川普半導體標普
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