福利縮水！累積多少里程才能換機票 航空公司說了算

2019-04-06 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



聯合航空（United Airlines）5日宣布，自2019年11月15日起，該公司的前程萬里飛行常客計畫（MileagePlus）兌換免費機票不再使用固定的里程兌換表，改為基於市場需求的浮動計價制。換一張美國飛巴黎的機票可能花5萬英里，也可能花上50萬英里，視旅行目的地和旅客購票時間決定。

富比士網站報導，這是讓40年前開始的常客計畫做出180度大轉變，原本的承諾是搭乘本公司班機飛行若干英里，就能換取一張飛夏威夷的免費機票，而今時代顯然變了。

隨著航空業的激烈競爭，許多公司倒下或被併購，美國如今只有三大航空聯盟，獲利和毛利率均保持強勁，但業者提供的服務大不如前。

旅客仍可免費加入常客計畫，但若買的是便宜機票，累積的里程變少，有時甚至是零。交寄行李、選座都要另外加錢。國內經濟艙多年前就不供應免費餐。小枕頭早就消失不見。座位活動空間則是愈來愈小。

在聯航之前，達美航空（Delta Air Lines）已採浮動計費，如果美國航空（American Airlines）也跟進，美國航空業者常客計畫的新常態將是，旅客必須等到準備好預約機位的那一刻，才會知道去哪裡需要多少里程。