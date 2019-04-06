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杜勒斯機場查獲中港仿冒品 市價逾20萬

2019-04-06 13:06世界日報 記者張筠／華盛頓報導

聯邦海關與邊境保護局(US Customs and Border Protection，CBP)近日在華府杜勒斯國際機場(IAD)查獲450件仿冒棒球帽，同等的名牌真品價值超過20萬7000元。

聯邦海關與邊境保護局官員在近日查獲兩批分別裝有250件和200件疑似名牌仿冒棒球帽的貨物，其中包括Gucci、Channel、LV Supreme等品牌；經商標驗證，CBP確認兩批貨物內的商品全為仿冒商品；較大一批貨物來自中國大陸，本將運往維州費郡仙特維爾(Centreville)，另一批來自香港，收件地址為維州馬納薩斯帕克(Manassas Park)。

今年年初，CBP在該機場已查獲90件包括皮包、皮帶、鞋子等名牌仿冒品，同等名牌真品價值將近13萬；為保護知識產權和商標安全，聯邦海關與邊境保護局近日從嚴檢查機場貨物和行李，查抓仿冒商品或違禁產品。

聯邦海關與邊境保護局巴爾的摩分局局長杜爾斯特(Casey Durst)表示，消費者安全和商標保護是海關與邊境保護局的重要任務，CBP員工和貿易專家將繼續與執法人員緊密合作，發掘、查獲可能危害美國消費者和商業的假冒貨物。

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