川普：聯準會不僅該降息 還應採取量化寬鬆振興經濟

2019-04-06 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國經濟攸關川普總統能否順利連任，他5日再度呼籲聯準會降息，還要求採取額外措施，也就是量化寬鬆，以刺激經濟。這是川普想將傳統上的獨立機構納入掌控的最新嘗試。

川普在前往西南邊界之前，再次批評聯準會2018年的降息之舉戕害經濟成長。他指出通膨疲弱應是央行沒必要增加借貸成本的訊號：「我個人認為聯準會應該降息。他們真的害我們減速。現在沒有通膨。」

去年美國經濟走強，聯準會四度升息，但今年初的貿易緊張和全球經濟放緩讓他們採取更具耐心的立場。聯準會官員3月說今年不太可能升息。但多位官員表示，現在考慮降息還太早。

川普也主張，聯準會應該更努力提振經濟，包括繼續執行他曾反對過、前總統歐巴馬時代展開的刺激方案。他說：「談到量化緊縮，現在絕對應該是量化寬鬆。如果有任何通膨，也是非常低。他們應該捨棄降息，捨棄量化緊縮。」

聯準會官員在2008-2009年經濟衰退後，購進數兆美元的公債和不動產抵押貸款證券，現正緩慢縮減其規模達4兆美元的資產負債表。他們已經說，9月將停止縮減債券持有量。

川普愈來愈大膽地想影響聯準會。他和他的顧問群都將年成長率降至承諾的4%以下，怪在聯準會頭上。川普多次砲轟自己親手挑選的聯準會主席鮑爾。

白宮經濟顧問庫德洛5日接受彭博電視採訪時表示，川普新挑的聯準會理事人選，凱恩（Herman Cain）和摩爾（Stephen Moore），是「非常能幹的人」，能在聯準會上提供與其他觀點相平衡的看法。

庫德洛受訪的前一日，川普說有意提名曾爭取2012年共和黨總統候選人提名的前披薩公司執行長凱恩，擔任聯準會理事；稍早在3月，川普表示想提名雷根時代經濟學家摩爾遞補另一出缺理事。