美就業好轉 美股早盤小漲

2019-04-06 01:31 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



美就業數據雖顯示經濟並未快速降溫，但薪資升幅減緩，顯示聯準會（Fed）不須轉變目前的「鴿派」立場。 美聯社 分享 facebook 美國今年3月就業報告比2月好轉，非農就業人數增幅恢復正常，但薪資升幅及勞動參與率都下降。就業數據雖顯示經濟並未快速降溫，但薪資升幅減緩，顯示聯準會（Fed）不須轉變目前的「鴿派」立場，經濟重返「金髮」階段，美股5日早盤應聲小漲。

美國勞工部5日公布，3月非農就業人口增加19.6萬人，高於市場預估的17.7萬人，更比2月的3.3萬人（原先公布為增加2萬人）大幅回升。今年1、2月的就業人數總共僅上修1.4萬人，無法彌補2月就業數字超軟的弱勢；1-3月平均每月就業增加18萬人，也比12月-2月的19.1萬人偏弱。

民間部門就業增加18.2萬人，其中教育及醫療業就業增加最多，其次是專業人士及商業服務業，營建業也回升1.6萬人；但製造業就業減少6,000人，是2017年中以來首次減少。政府部門就業增加1.4萬人。

平均時薪月升0.1%，遠低於預估的0.3%，及2月的0.4%；與去年同期相比增加3.2%，也低於市場預期，顯示薪資升速減緩；生產線及非監督級勞工時薪年升3.5%，顯示基層勞工薪資上升更快。平均每周工時為34.5小時，比2月增加0.1小時。

失業率維持3.8%，符合預估。勞動參與率從63.2%降到63%，低於預期。

低度就業率（指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職工作者，及不積極求職者）維持7.3%，顯示全職工作人數平穩，就業品質並未惡化。

報告顯示就業成長不如去年快，但仍足以支撐消費支出及經濟成長；薪資升幅偏低，顯示通膨更加低調。整體就業情況允許Fed能夠有更多時間觀察經濟動向，再決定未來的貨幣政策動向。