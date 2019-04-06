彭博資訊專欄／簽雙贏協議…難度高

2019-04-06 01:34 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原



■費克林（David Fickling）

研擬出一份國際協定的關鍵，在於確保所有當事者都能夠宣告勝利。美國與中國雙方若能達成貿易協議，這也必須是協定的核心。

依據知情官員目前透露的協定內容，中國可以到2025年時，才完全落實採購美國原料商品、允許外資在中國設立100%控股公司等承諾。再者，中國將在協定簽署後90天及180天內開始落實部分保證。至於其他承諾，則須在2029年時履行，且不會受到美方懲罰；至於強迫科技轉移議題，目前仍陷入膠著。

觀察以上的內容，可以確定美國總統川普將能宣稱獲勝，但中國政府也能夠聲稱這項協定形同美國同意中方現行的政策。

例如，外國多年來一直要求中國允許外資企業在境內設立100%控股的公司。中國政府1995年公布允許外人投資的項目，規定哪些產業鼓勵、禁止或限制外商投資，多年來也不斷調整產業名單；其中限制性的產業要求外資須與中國企業合資，且外資持股不得過半，目前這類產業只剩20種。

在強制技術轉移方面，目前中國的做法是外國合資企業須轉移科技給中國夥伴；但就算未來中國允許外資持有100%股權，也不保證中國就不會強迫外企轉移科技，例如中國政府可能會要求外企對中國企業提供科技授權。

其實，無論中國是否承諾增購美國原料商品，美國的貿易逆差也會減少，因為中國經濟正在轉型，將更依賴消費帶動經濟成長。而且美國政府正計劃削減預算赤字，將能使美國利率下降，外人對美國資產的需求也將下降，加上聯準會暫停升息，將導致美元貶值，進口品價格上升，貿易逆差因而減少。

即使如此，川普仍能對美國民眾宣稱他發動的貿易戰威脅，將使美國貿易逆差大幅減少；中國政府也能宣稱對美方所做的承諾，本來就是自己想做的事。

再者，中國若允許美國企業進入一些原遭禁止投資的產業，將能讓川普宣稱為美方的一大勝利；但中國仍不太可能允許純外資企業經營一些敏感領域，包括新聞媒體、航空交通管制及學校等。

貿易協定每個部分都有模糊空間，正是雙方能達成協議的條件。由於雙方都想宣稱自己居於上風，因此擬定一份有限度的貿易協定，其實是符合雙方目標最有效作法。（作者David Fickling是彭博資訊貿易專欄作者）