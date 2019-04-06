美中談判卡關 三議題待解

2019-04-06 01:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



分享 facebook 歷經九輪談判，美中貿易協議還懸而未決，據瞭解還卡住三關，多維新聞報導，川普透露，知識產權保護、部分關稅項目以及執行協議機制是尚未解決的問題。

美中貿易第九輪談判還在進行，大陸官媒新華社昨（5）日發布消息，美國總統川普4日在白宮會見了大陸國務院副總理劉鶴，劉鶴轉達大陸國家主席習近平的口信。川普表示期待與習近平會晤。

第九輪諮商是從2日晚上美中雙方高級官員舉行了工作晚宴，3日起進行實質談判，雖然比預定的兩天會談再延長，但還不會達成協議。不過陸媒也觀察到，這次雖未能達成最終協議，不過劉鶴會見川普時的坐位，已經從對面，移到更靠近川普的旁邊。

值得注意的是，川普見劉鶴之前，外界猜測將宣布「川習會」日期，不過，結果並沒有宣布，且川普在會晤後表示，美中談判還需要約四周，才可望在一個月內宣布「卓越非凡」的協議。

川普還說，他期待在雙方達成協議後，與習近平舉行會晤，共同見證這一偉大時刻。

新華社報導，劉鶴在會見川普時轉達席習近平的口信。習近平肯定過去一個多月來，美中雙方經貿團隊通過各種形式進行密集磋商，在兩國經貿協議文本關鍵問題上取得新的實質性進展。

劉鶴就兩天來談判進展表示，雙方經貿團隊進行了富有成效的磋商，特別是在經貿協議文本等重要問題上達成了新的共識。具大陸官方背景的微信公眾號「陶然筆記」表示，過去一個月，美中團隊一直透過視訊聯繫逐字逐句討論。