挪威主權基金 減碼新興債

2019-04-06 01:37 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



路透 分享 facebook 挪威財政部5日同意主權財富基金減碼新興市場公債及公司債，將出清十種新興貨幣債券，未來新興貨幣債券占債券投資組合的比重不得超過5%；主權基金並將增列再生能源基礎設施投資，包括未上市公司。新興債市對挪威此舉的反應淡定。

挪威主權基金的資產總額超過1兆美元，其中債券部位約3,100億美元。

財政部指出，基金將出清墨西哥、南韓、智利、捷克、匈牙利、以色列、馬來西亞、波蘭、俄羅斯及泰國貨幣債券。

主權基金原本計劃只保留美元、歐元及英鎊等三種貨幣債券，但最後仍保留日圓、澳元、加幣及瑞典克朗債券。財政部也不同意主權基金削減公司債部位。

財政部之前已經同意基金將股票部位占投資組合的比重提高到70%。基金主張，由於多種貨幣債券之間的關聯性已經提高，且基金的股票比重激增，因此已無必要持有全球多國的公債。

財政部表示，在國會完成審議後，財政部將與主權基金協商具體的變動及執行計畫。

德國商業銀行匯市主管魯契曼表示，「挪威基金只是在改變投資基準，並不表示看壞新興市場」。他表示，已開發國家央行的超低利率政策「將延長，應該會使投資人繼續追逐殖利率」。

財政部也同意主權基金投資再生能源基礎建設業者，這是基金從2010年來首度獲准新增投資項目。財長簡笙在聲明指出，「政府允許主權基金投資未上市的再生能源基礎建設業者。這些投資將與基金其他的投資標的一樣，必須具有獲利能力，且符合透明度要求」。

政府並計劃將環保相關的強制性投資金額上限提高一倍，達1,200億克朗（約合140億美元）。