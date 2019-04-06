供應緊俏 油價周線連五紅

2019-04-06 01:35 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



倫敦和紐約油價5日盤中由紅翻黑，紐約油價周線繼續朝向自2017年11月來最長漲勢邁進，主要是委內瑞拉、利比亞等國的危機造成供給緊俏，美中談判的樂觀氣氛也提振了需求前景。

紐約西德州原油期貨5日盤中一度下跌0.45%至每桶61.82美元，但在3月就業報告出爐後翻紅，上漲0.8%，一周來漲幅超過3%，可望連續第五周上漲。倫敦布蘭特原油盤中同樣由黑翻紅，從跌0.7%轉為漲0.6%，前一天曾一度漲破70美元，為去年11月來首次。

在石油輸出國組織和其盟國（OPEC+）為了對抗美國頁岩油業者創紀錄的產量而實施減產下，原油價格今年來已激漲逾35%。利比亞軍隊領導人哈夫塔命令其部隊朝首都邁進，導致當地緊張情緒升溫。再加上委內瑞拉的經濟混亂，和美國可能不再延長對伊朗石油買家的豁免，都可能使石油供給進一步緊俏。

Petromatrix GmbH總經理雅各表示：「本周最主要的風險就是利比亞國民軍帶來的內亂風險。雖然國民軍的動作可能只是想展示武力，但預期市場周末還是會提高對此風險的關注。」

此外，本周美國和中國所釋出的終於邁向解決貿易爭端的訊號，也讓本周的油價受到推升。據新華社報導，中國表示，美中雙方在貿易上已出現「新的共識」。