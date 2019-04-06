日小七換招 不再快速展店

2019-04-06 01:38 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



日本小七改變快速展店的經營策略。 路透 分享 facebook 日本7-Eleven決定暫停大幅擴張零售網絡的策略，從原本利用一波接一波開展門市來帶動成長，轉為透過加強既有店鋪的競爭力。

日經新聞報導，日本7-Eleven母公司Seven & i控股4日表示，計劃至2020年2月止的今年度內只會淨增加150家門市，年增率大幅下滑80%，上回出現如此小規模增幅是在會計年度1977年，當年僅增加176家門市。日本開設首家7-Eleven是在1974年。

該公司計劃在今年度內新開900家門市，比去年減少40%，並為九年來最少，同時也將關閉750家門市，取而代之的是將加強既有店鋪的競爭力。該公司已規劃1,450億日圓（13億美元）的資本支出在國內門市營運上，比去年度增加30%。Seven & i控股社長井阪隆一說：「至今為止，我們有60%的投資是花在新門市上，但未來將把60%的投資用在既有店鋪上。」

這波經營策略重心的轉移，凸顯該公司正設法處理加盟主漸增的不滿。日本7-Eleven日前發生一起社會矚目的爭議。一名加盟主因找不到人手應付24小時營業，自行決定縮短營業時間為19小時，卻被7-Eleven要求解約和支付違約金，強硬作法引發社會各界不滿，日本7-Eleven於4日宣布為此撤換社長。

同時，為了增加在特定市場曝光度，連鎖超商業者有時甚至會讓自家門市比鄰而居，這種作法也傷害到加盟主。一名加盟主說：「如果有家店開的離我們很近，除了會讓我們銷售受衝擊，也會讓我們更難雇到員工。」

日本7-Eleven門市2018年度的平均日營收為65.6萬日圓，年成長率僅0.4%，過去五年來持續呈現疲軟，但同時期的門市數量成長率卻躍增為30%。

除了同業間的競爭日益激烈外，超商業者現在還需面對新的挑戰者，例如藥妝店也開始賣起食物和拓展線上購物服務。光是停開新門市，並不會自動轉為既有門市的銷售提升，7-Eleven若想維持成長，也必須處理這項挑戰。