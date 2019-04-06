美重啟反托辣斯 沙國撂狠話

2019-04-06 01:37 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



沙烏地阿拉伯撂下狠話，若國通過NOPEC法案，原油報價將改採美元以外貨幣。 路透 分享 facebook 沙烏地阿拉伯撂下狠話，若美國通過立法，讓石油輸出國組織（OPEC）成員國陷入反托辣斯官司，原油報價將改採美元以外貨幣。

路透引述兩個消息來源指出，沙國能源官員之間最近幾個月一直討論這個反制辦法，也和其他會員國商量過。消息人士透露，沙國官方也已向美國官員傳達這一威脅。

所謂「禁止石油生產與出口卡特爾法案」（NOPEC），最早在2000年提出，目的在使美國反托辣斯法不再豁免主權國家，讓OPEC國家可能因聯手拉抬油價而挨告。

這個法案在美國國會數度闖關不成，不過川普上台以來，此法案又現生機。川普2011年出書時曾表態支持NOPEC，但當選後並未重申立場。

因此，NOPEC真正完成立法的機率不高，沙國或許也沒有反制的必要。但利雅德方面會有如此激烈反應，可見沙國王室對美國以國內法律來挑戰OPEC相當惱火。

一旦沙國棄用美元，美元身為主要外匯儲備貨幣的地位就會大受影響，降低美國在全球貿易的影響力，也削減對國家經濟制裁的能力。

消息人士向路透透露：「沙國明白他們握有美元這一核武選項，沙國等於是說：美國要通過NOPEC就通過吧，會瓦解的是美國經濟。 」

沙國棄用美元之議，無論是在非OPEC主要生產國俄羅斯，或者像中國和歐盟在內的主要消費國，必會引起廣大回響。遭美國經濟制裁的俄羅斯已設法採用歐元或人民幣計價來銷售石油，但以這些貨幣計價的銷售規模不大。

只不過若沙國真的兌現威脅，只怕還得放棄利雅爾對美元固定匯率的政策，利雅爾1986年以來緊釘美元至今。