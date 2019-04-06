歐控德車商技術壟斷

2019-04-06 01:39 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



汽車產業再傳廢氣排放醜聞，歐盟反壟斷機關5日指控德國BMW、戴姆勒和福斯串謀阻礙廢氣淨化技術的發展，最終可能處以高額罰款。

歐盟執委會表示，經過近兩年的調查後，已向上述公司發出「異議聲明」（statements of objection），正式起訴。遭控的合謀情事，發生於2006年至2014年這些車商的技術會議中。

歐盟競爭委員維斯塔格（Margrethe Vestager）聲明表示：「戴姆勒、福斯和BMW可能已違反歐盟競爭法規，導致歐洲消費者錯失購買搭載最先進技術汽車的機會。」

歐盟指控，這些車商可能聯手阻礙選擇性觸媒還原（SCR）系統的發展，此系統能把尿素（又稱AdBlue）噴灑在排氣管，減少柴油轎車有害氮氧化物的排放。此外，這些車商也可能聯手拖延「Otto」碳微粒濾清器的採用，這項裝置能減少汽油車廢氣中的有害微粒。

戴姆勒汽車聲明表示，該公司率先向歐盟示警此串謀行為，預期不會遭受罰款。福斯汽車表示，將針對異議聲明向歐盟提出回應，與當局合作；福斯先前曾表示，希望透過協助監管機關來減少罰款。

Evercore ISI的分析報告指出，歐盟對此案的最高罰金可能高達數十億美元，BMW或許會受到最重處分。