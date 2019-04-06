貝佐斯仍擁有亞馬遜控制權

2019-04-06 01:36 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃秀媛 ／綜合外電



分享 facebook 全球首富貝佐斯與妻子麥肯琪4日達成史上金額最大的離婚協議，貝佐斯將保有他們總值1,430億美元的亞馬遜股票所有的投票權，消除離婚可能影響貝佐斯對亞馬遜控制權的隱憂。

根據亞馬遜4日向美國證管會（SEC）提交的資料，貝佐斯將獲得兩人共有的75%亞馬遜股票，亦即12%的亞馬遜股權，值1,100億美元，並取得麥肯琪其餘25%持股的投票權。貝佐斯仍將是亞馬遜最大股東，且保住全球首富寶座。

麥肯琪則將控制亞馬遜流通普通股的4%。根據亞馬遜目前的股價，這些股票總值大約356億美元（約新台幣1兆986億元）。富比世雜誌說，麥肯琪將成為全球第四大富婆。

已成為小說家的麥肯琪說：「我對自身的計畫感到興奮。在瞻望未來之時也感激過去。」貝佐斯也推文推崇已成為前妻的麥肯琪是「了不起的夥伴、盟友和母親」。兩人育有四名子女；貝佐斯與一個電視新聞前主播鬧出婚外情，導致婚姻破裂。

結縭25年的貝佐斯夫婦今年1月宣布離婚時，亞馬遜投資者大多不太在意。4日的聲明證實亞馬遜的經營權不會受到什麼影響。分析師說，這對股東是好消息，貝佐斯將對這些股票保有唯一投票權，應能消除對所有權的一些顧慮。

由於亞馬遜是在兩人結婚後才創辦，他們原本共有的亞馬遜16%股權被視為夫妻共同財產，因此外界先前盛傳貝佐斯對亞馬遜的控制權可能因離婚而受到威脅。有些人擔心貝佐斯對亞馬遜的投票權會減少，或是他或麥肯琪會變賣大批股票。

大衛森投資管理公司分析師佛特說，貝佐斯對亞馬遜的影響力在於他的高瞻遠矚，不論他擁有51%或1%股權，影響力都不容小覷。貝佐斯1994年成立亞馬遜，一般認為他是亞馬遜業務突飛猛進和股價上漲的靈魂人物。