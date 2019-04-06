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三星Q1營業利益 劇減六成

2019-04-06 01:39經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

三星5G手機開賣。 美聯社
三星5G手機開賣。 美聯社
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記憶體晶片和液晶面板價格下跌，加上智慧手機銷售放緩，三星電子第1季營業利益較去年同期大減60%，創下四年多來最大降幅。為提振後續營運動能，三星5日在公布Q1財報壞消息的同一天，發表Galaxy S10的5G版本新手機。

根據三星的初估財報，第1季營業利益年減60%到約6.2兆韓元（55億美元）。彭博指出，這是2014年第3季以來的最大跌幅，分析師先前預期營業利益縮減56%至6.93兆韓元。

三星上周罕見地發出獲利警告，表示亞馬遜等資料中心客戶以及蘋果等智慧手機製造商下單速度減緩，第1季獲利將低於預期。記憶體DRAM、NAND價格滑落，液晶面板受中國產量大增影響，價格跌挫也超過預期，更加拖累三星獲利。

至於第1季銷售額52兆韓元，年減14%，也低於預期的53兆韓元。淨利與細部分項財報要到這個月底的正式財報出爐時才會公布。韓聯社報導則是估計，資訊科技暨行動通信部門獲利大約在2.5兆到2.7兆韓元間，低於去年同期的3.8兆韓元，但比去年第4季大增70%。市場分析師說，此部門獲利彈升歸功於旗艦新手機S10在本國、中國與美國等主要市場的銷售強勁。

三星5日推出Galaxy S10的5G版本手機，完成這款新機的整個產品線。另外折疊型的Galaxy Fold，26日將在美國上市，5G版本的Galaxy Fold下月中旬也要在南韓開賣。繼續搶攻智慧手機的陣勢顯然已經布妥。

Kiwoom證券全球策略師丹尼爾．柳（譯音）說：「進入今年下半年，預期伺服器DRAM需求可以提升，三星S10智慧手機和折疊手機的銷售也可望更好。」Eugene證券投資分析師李昇宇（譯音）也認為第2季獲利困境可能還難反轉，但下半年資料中心的晶片庫存可望下降。

南韓
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