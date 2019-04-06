川普挑的官員…都支持升息

2019-04-06 01:35 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



美國總統川普或許對任命聯準會（Fed）主席鮑爾後悔莫及，責怪鮑爾上任後四度升息導致經濟成長減速，但事實上，獲川普任命的其他Fed官員都未阻止升息，至少一人甚至主張利率或許有必要升得更高。

川普任命的Fed官員如今在聯邦準備理事會占多數，但投票紀錄和公開聲明顯示，他們一致支持Fed前幾次升息決定，目前為止也未對川普力促降息的想法表示支持。

另位可能獲川普提名為Fed理事的經濟評論員摩爾（Stephen Moore）說，他贊同川普促Fed降息觀點，之前並且呼籲將鮑爾免職。最新傳出川普有意提名的另一人凱恩，市場也懷疑他支持降息。這兩人若均獲任命，就政策立場而論，在Fed決策圈將屬少數陣營。據華爾街日報報導，川普上月8日承認他甩不掉鮑爾。鮑爾四年任期到2022年2月止。

最新一位獲川普任命的Fed理事鮑曼（Michelle Bowman）2月時說：「我對Fed目前的政策立場很放心。」鮑曼去年11月加入Fed，在12月Fed升息決策表決中投贊成票。

川普親手挑選的Fed副主席克拉瑞達（Richard Clarida）在去年9月及12月會議中，也投票支持升息。

最先獲川普提名的夸利斯（Randal Quarles），從2017年12月至2018年12月Fed總計升息五次期間，他全投下贊成票。