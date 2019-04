川普稱美中接近達協議 專家:塵埃落定後 將劍指此地

2019-04-05 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



經濟合作發展組織(OECD)首席經濟學家波恩(Laurence Boone)5日示警,美中兩國一旦達成貿易協議,美國與歐盟的緊張關係將會加劇,且貿易不確定性將存在很長一段時間。川普4日在會見中國大陸副總理劉鶴時稱美中非常接近達成協議,4周內見分曉。

人在義大利參加安博思論壇的波恩表示,美國跟中國大陸達貿易協議後將轉向歐盟。她並警告,美中緊張局勢很可能持續下去,甚至會持續到貿易協議達成之後。

同一時間,美歐貿易談判代表則在未來協議應包含的內容上有所爭執,例如消除農業貿易壁壘。