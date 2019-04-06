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Fed理事出缺 川普提名自己人

2019-04-06 01:35經濟日報 國際中心／綜合報導

美國總統川普考慮在Fed安插「自己人」，提名前披薩公司執行長凱恩出任理事。 美聯...
美國總統川普考慮在Fed安插「自己人」，提名前披薩公司執行長凱恩出任理事。 美聯社
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美國總統川普又考慮在聯準會（Fed）安插「自己人」，提名曾爭取過2012年共和黨總統候選人提名的前披薩公司執行長凱恩（Herman Cain）出任聯準會理事。這是川普希望改變央行政策方向的最新跡象。

川普4日表示，已經建議凱恩進入聯準會任職。當天稍早，美國財經媒體Axios引述兩位高階官員報導，川普向親信透露，希望由凱恩出任聯準會理事，但要等背景調查後才能正式提名。

凱恩曾在2月告訴福斯財經新聞網說，他認為通貨緊縮是個較大的隱憂，暗示他不主張升息。

公開資料顯示，現年73歲的凱恩於1992年至1996年間在堪薩斯城聯邦準備銀行任職，曾任該銀行副主席和主席，而後投身政治。他曾爭取2012年共和黨總統提名人，在被指控性騷擾兩女後放棄參選。

凱恩走親川普的政治路線。他去年9月參與發起一個支持川普的超級政治行動委員會「America Fighting Back PAC」，其官網以川普的照片為背景，聲稱美國遭到攻擊，呼籲到訪用戶註冊登入，與凱恩及其他數十萬美國人站在一起，「避免川普被彈劾」。

今年1月下旬，彭博資訊報導過凱恩是川普考慮提名為聯準會理事的人選之一。川普的首席經濟顧問庫德洛當時曾表示，白宮希望聯準會理事「理解，無需更高的通膨也可以有強勁的經濟成長」。

聯準會仍有兩名理事出缺，讓川普有機會直接影響美國貨幣政策。川普本月提名雷根時代經濟學家摩爾（Stephen Moore）出任聯準會另一出缺理事。摩爾隨即被爆欠稅、拖欠前妻贍養費，而摩爾和凱恩的提名案都需要國會參議院同意。

川普已多次重砲批評聯準會，華爾街日報2日引述消息人士報導，川普過去一周曾在三次會議上指責聯準會主席鮑爾，說他讓人很難受，責怪財長米努勤推薦鮑爾，還說如果不是聯準會升息，美國經濟和股市會表現更好，預算赤字會更少。

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