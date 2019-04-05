川普敦促Fed降利率、停止縮表

2019-04-05 22:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國總統川普5日說，聯準會（Fed）應調降利率，並且停止縮減資產負債表。他並表示，最新公布的就業數據顯示，美國經濟表現良好，只是被Fed之前頻頻升息拖慢了成長步調。