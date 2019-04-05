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太強大！營造老闆「撩落去」 百日考上土木技師

川普敦促Fed降利率、停止縮表

2019-04-05 22:30經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國總統川普5日說，聯準會Fed）應調降利率，並且停止縮減資產負債表。他並表示，最新公布的就業數據顯示，美國經濟表現良好，只是被Fed之前頻頻升息拖慢了成長步調。

川普5日離開白宮時對媒體記者說：「我個人認為，Fed應該降息。我認為他們真的拖慢了我們的步伐。」他表示，Fed「應放棄量化緊縮」，轉而恢復量化寬鬆（QE）。

美國總統川普對Fed主席鮑爾（Fed）上任後頻頻升息表示不滿，認為Fed現在應降...
美國總統川普對Fed主席鮑爾（Fed）上任後頻頻升息表示不滿，認為Fed現在應降息並停止縮表。路透
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