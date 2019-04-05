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巴菲特獵不到象？分析師點名這12隻可買

2019-04-05 19:31經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

「股神」巴菲特一年多來頻頻表示，他苦苦尋覓「大象級」收購目標以便加入波克夏公司（Berkshire Hathaway）的投資組合，卻遍尋不著合適的併購對象。

但據巴隆周刊（Barron's）報導，一群分析師已列出一份清單，認為巴菲特可能會發現名單上的12家公司尤其值得收購。這份名單包括：目標公司（Target）、貝萊德（Blackrock）、通用動力（General Dynamics）、必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）等。

瑞士信貸（Credit Suisse）旗下的HOLT團隊運用所謂「現金流投資回報」（CFROI）的財務衡量標準，篩選出這份分析師認為與巴菲特投資偏好相符的公司名單。分析師表示，依據CFROI來衡量，比用盈餘標準來評估，更能忠實反映一家公司的基本面，他們揣測巴菲特可能也採用類似的框架。

這群分析師指出，巴菲特傾向收購的公司大致具備一些共通條件，包括堅強的管理團隊、股東權益報酬率（ROE）高、債務少到幾乎沒有、穩定的利潤率，以及簡單明瞭的商業模式。巴菲特之前的標的包括：鐵路營運商伯靈頓北方聖大菲（BNSF），以及飛機零件及能源生產設備製造商精密鑄件公司（Precision Castparts）。

波克夏公司對這篇報導未予回應。

HOLT先從非必需消費、工業、科技等產業挑選141家可能合乎巴菲特口味的公司，下列名單列出其中規模最大的12家，括弧內為股票代號：

TJX (TJX)

目標 (TGT)

通用動力 (GD)

Northrop Grumman (NOC)

Cognizant Tech (CTSH)

Amphenol (APH)

必治妥施貴寶 (BMY)

Anthem (ANTM)

貝萊德 (BLK)

March & McLennan (MMC)

Sherwin-Williams (SHW)

LyondellBasell Industries (LYB)

不過，巴隆指出，其中有些公司似乎不太可能被波克夏併購，例如必治妥施貴寶正在收購生技公司Celgene，而收購通用動力這樣的國防公司，似乎不是巴菲特喜歡的菜。

名單上的確有幾家比較可能成為波克夏收購目標，像是折扣零售商TJX，因為利潤率和股東回報率穩定，巴隆認為可能對巴菲特較有吸引力。

分析師揣測，四處尋覓併購標的的「股神」巴菲特，可能看上JTX、Target這類公...
分析師揣測，四處尋覓併購標的的「股神」巴菲特，可能看上JTX、Target這類公司 。美聯社
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