泰醫護談洞穴少年救援：K他命幫了大忙

2019-04-05 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



去年6月至7月轟動全球的泰國洞穴少年事件，參與救治少年的泰國醫護人員投稿期刊說明經過，透露對少年施打俗稱K他命的麻醉劑氯胺酮，讓救援人員能順利帶他們出洞。

3名泰國醫護人員和1名澳洲麻醉師聯合致函4日出刊的「新英格蘭醫學期刊」，解說這樁一度令全球緊張萬分的救援過程。其中提到，救援團隊為少年施打氯胺酮，防止少年在過程中恐慌，增加救援風險。

接著潛水員將穿上潛水衣並接受麻醉的少年固定在擔架上，戴上全罩式面罩供給氧氣，抬著擔架穿越全長4公里、崎嶇不平的洞穴，分3批將少年及他們的教練平安救出洞。

投稿的醫護人員表示，使用氯胺酮雖然有讓少年失溫的風險，但衡量極高的救援難度，「這是最好的選擇。」第2名被救出洞的少年出現失溫症狀，體溫僅攝氏35度，醫護人員在野戰醫院立即採取初步處理，接著裹上毛毯後立即送至當地醫院治療。

12名泰國清萊省美塞縣的足球隊少年和他們的教練，去年6月23日結束練習後到睡美人山的岩洞探險，但當時正值雨季，午後暴雨造成洞內水位高漲，13人因此受困。