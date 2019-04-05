影／印度交警暴雨中執勤 盡忠職守成全國網紅

2019-04-05 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



印度東部一名交警上月底被拍到未穿著雨具，在滂沱大雨中直挺挺地站著指揮交通，盡忠職守的模樣被網友廣傳爆紅，更讓他獲得上級公開表揚。

這起事件發生在上個月底，阿薩姆邦大城古瓦哈提（Guwahati, Assam state）一處十字路口。此處是聯結梅加拉亞邦首府西隆（Shillong）、阿薩姆邦南北與機場，堪稱該城最繁忙的路口之一。

影片可見，雖然當時雷雨交加，交通指揮台也沒有任何遮蔽物，但警員達斯（Constable Mithun Das）卻完全不受影響，繼續指揮與疏導車流。這段雨中值勤的影像在推特、WhatsApp與臉書等社群媒體爆紅，獲得當地與全國媒體的頭條報導。

2015年加入阿薩姆邦警隊的達斯告訴《印度斯坦時報》（Hindustan Times），當天他輪值早上7時到中午12時的班，交班前約5分鐘開始下雨，但理應過來接班的同事遲到，因此在雨中多值將近20分鐘的班，雖然風雨雷電交加時，站在露天交通指揮台有點可怕，但他說履行職務才是首要工作。