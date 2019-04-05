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有了小三… 貝佐斯流年不利 公私不順

2019-04-05 16:53世界日報 記者胡玉立╱綜合報導

貝佐斯2019流年大不利。美聯社
貝佐斯2019流年大不利。美聯社
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2019年才過了不到兩個月，全球首富貝佐斯（Jeff Bezos）就離了婚、被婚外情小三的弟弟敲詐勒索、打算在紐約市建立亞馬遜第二總部、政府補貼30億元計畫，也不幸破局；2019年一開始，貝佐斯的公私生活都動盪喧囂得很厲害。

其實，自1月9日貝佐斯與結襟25年的妻子宣布離婚、到4日兩人上推特表明已完成離婚協議，亞馬遜股價自1659.42元漲至3日的1820.70元，已足足反彈了大約100元。但貝佐斯證實離婚消息後的這幾個月，受到的打擊委實不少。

先是貝佐斯宣布離婚不過數小時，八卦報紙「國家詢問報」（National Enquirer）就大篇幅刊出貝佐斯寫給情婦、前電視主播羅倫．桑切斯（Lauren Sanchez）的露骨簡訊內容，報導還暗示兩人可能交換過私密照片。

擁有「華盛頓郵報」的貝佐斯，於是委託長期私人保安顧問德貝克（Gavin de Becker ）進行調查。華爾街日報(WSJ)報導指出，德貝克認為這是一起「出於政治動機」的洩密事件，旨在讓貝佐斯難堪。至於出賣這些露骨簡訊的人，正是桑切斯的弟弟麥可．桑切斯（Michael Sanchez）。

2月7日，貝佐斯親自在部落格撰文，指控國家詢問報試圖勒索、威脅要公開他和女方的裸照；貝佐斯與國家詢問報之間的爭端，急劇升級。這篇文章標題，直指與川普總統私交甚篤的國家詢問報母公司美國媒體公司(AMI)執行長派克（David Pecker）。AMI則否認這項說法，指有關貝佐斯私人生活報導，都是依法行事。目前此案仍在發展中。

與此同時，亞馬遜和貝佐斯持續面臨紐約政界人士猛烈攻擊，指亞馬遜答應在紐約皇后區長島市建立第二總部，以換得紐約市提供的30億元獎勵補助金。亞馬遜承諾在當地創造25000個高薪工作機會，並在紐約市投資至少25億元做為回報。而在紐約市政府和州政府官員強烈反對後，亞馬遜在2月份證實，第二總部設在紐約的擴張計畫宣告破局。

亞馬遜發表聲明表示「對此結論感到失望」，但轄區包括長島市的州參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)等多位民選官員和維權組織，都指責政府和亞馬遜私下達成高額補貼，犧牲民眾和當地小商家利益。

從公事到私事，2019年對貝佐斯來說，流年的確不怎麼順利。

貝佐斯紐約離婚
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