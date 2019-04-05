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為了離婚 貝佐斯與小三3個月沒見面

2019-04-05 16:52世界日報 編譯黃秀媛／綜合4日電

據悉全球首富貝佐斯(Jeff Bezos)與情婦羅倫‧桑切斯 (Lauren Sanchez)仍然深深相愛，可是同意暫時分開，直到彼此的離婚手續都完成；他們從今年1月9日外遇曝光以 來，顯然就沒有再見面。

八卦網站「第六頁」 (Page Six)說，桑切斯與好萊塢經紀人懷特塞爾 (Patrick Whitesell)的離婚大致已經定案，貝佐斯與結縭25年的元配麥肯齊的離婚程序卻還在進行。

報導中說：「桑切斯和貝佐斯隨時都在通話，可是她想保持低調直到他們的離婚都敲定再重聚。桑切斯堅持她和貝佐斯從1月9日國家詢問報爆出他們的緋聞以來，就沒有再見面，而她和貝佐斯都決定暫時分開，直到他們都完成離婚手續。這主要是為了保護他們的子女的隱私，同時也因為他們覺得應該這樣做。」

另一個消息人士說，他們決定保持低調，把時間拿來陪伴兒女，因為這些孩子在「詢問報」刊出報導前未曾獲得警告，現在卻得面對眾人的眼光和狗仔隊的追逐。

貝佐斯還在追查「詢問報」是怎麼得到他與情婦往來的露骨私密信息。桑切斯的弟弟麥可‧桑切斯(Michael Sanchez)上月承認他用20萬元，把這些X級信息賣給國家詢問報的母公司美國媒體公司(AMI)。

麥可宣稱他是為了保護姐姐和她的子女所以這樣做，並否認那些極私密的照片是他洩露的。

「我絕不會出賣姐姐。我做的一切是為了保護貝佐斯和桑切斯。我或許幫國家詢問報做報導，不過我從來沒有接觸到 (貝佐斯的)陰莖自拍照。」麥可並告訴「第六頁」，桑切斯已不跟他講話。

一個知曉內幕的人說：「情況很可悲。貝佐斯其實很喜歡麥可，雖然他只見過他幾次。麥可如果真的保護桑切斯和貝佐斯，可能一輩子享受不盡，可是他為了20萬元放棄了一切。」

貝佐斯離婚陰莖
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