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貝佐斯「友善離婚」仍握亞馬遜大權

2019-04-05 16:52世界日報 編譯黃秀媛╱綜合4日電

亞馬遜老闆貝佐斯(Jeff Bezos)與妻子麥肯齊 (MacKenzie Bezos)達成離婚協議，貝佐斯將保有他們總值1430億元的亞馬遜股票所有的投票權，消除了離婚可能影響貝佐斯對亞馬遜控制權的隱憂。

據彭博社報導，貝佐斯將獲得兩人擁有的75%亞馬遜股票，仍將是市值將近9000億元的亞馬遜最大的股東。麥肯齊把自己的25%亞馬遜股票投票權也交給他。

結縭25年的貝佐斯夫婦今年1月宣布離婚時，亞馬遜投資者大多不太在意。4日的聲明證實亞馬遜的經營權不會受到什麼影響。

分析師說，這對股東是好消息，貝佐斯將對這些股票保有唯一投票權，應能消除對所有權的一些顧慮。

麥肯齊將擁有4%亞馬遜股票，總數大約1970萬股，總值357億元，超過史坦普500將近七成公司的市值。

這對全世界最富有的夫妻今年1月因貝佐斯外遇宣布離婚。他們原來共同擁有亞馬遜16%股權，總值超過1400億元；由於亞馬遜是在他們結婚之後才創辦，這些股權被視為夫妻共同財產，因此外界盛傳貝佐斯對亞馬遜的控制權可能因離婚而受到威脅。

有些人擔心貝佐斯對亞馬遜的投票權會減少，或是他或麥肯齊會變賣大批股票。

但是，亞馬遜配合雙方離婚協議向聯邦證券管理委員會申報的資料，明確顯示亞馬遜仍將由貝佐斯控制。

貝佐斯在1994年成立亞馬遜，一般認為他是亞馬遜業務突飛猛進和股價急遽上漲的靈魂人物，他則推崇麥肯齊婚後跟著他從紐約搬到西雅圖，並支持他創業。

大衛森投資管理公司分析師佛特說，貝佐斯對亞馬遜的影響力在於他的高瞻遠矚，不論他擁有51%或1%股權，影響力都不容小覷。

離婚協議也表示亞馬遜將免除老闆陷入家庭紛爭的公司常見的董事會爭鬥。離婚律師說，他們在幕後費了很大的心力，盡可能友善的分手，讓投資者可以安心。

貝佐斯離婚投票
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