親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

甘比亞的中資工廠汙染惹民怨

2019-04-05 12:59聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

中國大陸的金領魚粉廠2016年9月在甘比亞沿海城鎮貢朱爾村（Gunjur）開幕，當地居民起初張開雙手歡迎，願工廠能帶來工作機會，但開幕幾個月後，傳出傾倒廢棄物等惡行，引發當地激烈反彈。

海洋生物學家寇登（Ad Corten）解釋，有時捕捉魚群數量多到連工廠都難以負荷時，多餘的魚會被丟棄在海上或陸地上；環保活動人士波捷安（Suleman Bojang）指出，「我們看到大量死魚被扔回大海，造成大規模的環境汙染」。

波捷安表示，曾受遊客愛戴的海灘被魚屍覆蓋，有毒的水流向當地農田汙染作物。「我們想要停止魚粉工廠的不當開發，但甘比亞是世界上最窮的國家之一，我們無力反對中國企業」。

2017年環保組織與地方當局聯繫並抱怨，工廠恣意傾倒腐爛的魚屍在公路、海灘和樹叢內，貢朱爾潟湖的水變成紅色，並在現場發現死鳥和死螃蟹，居民開始抱怨皮膚出問題，當地孩童甚至染上肺疾。

國家環保局向金領工廠提出民事訴訟，雙方於2017年7月達成庭外和解。一名在沙烏地阿拉伯工作的甘比亞微生物學家曼傑恩（Ahmed Manjang）表示，當時貿易部長曾警告，起訴工廠可能會阻擋該地區潛在的國外投資。

社區對與工廠的一部分和解協議感到不滿，於2017年8月17日再次提起訴訟，但該案只舉辦一次聽審，至今一直沒有進展。

與此同時，海洋生物死亡的通報持續增加。曼傑恩說，從科學角度，無法把海洋生物的死亡與工廠聯繫在一起，但這些皆屬不尋常現象，汙染是罪魁禍首，且這對旅遊業具有毀滅性影響。

曼傑恩指出，政府正保護這些工廠，官方擔心若起訴中國人，將撤回對該國投資，他們已在當地文化活動中投入大量資金。

位在卡通（Kartong）的JXYG魚粉工廠擁有35名員工，前陣子表態已設置新設施處理廢棄物，歷經四個月臨時關閉後再開廠以來，未接獲任何投訴。工廠表示，處理後的廢棄物將經尚未鋪設完全的管線排到海中。

金領魚粉工廠的排放管將汙染物排入大海。路透
金領魚粉工廠的排放管將汙染物排入大海。路透
分享

廢棄物民事訴訟
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

沙國罕見對美國撂狠話：若通過NOPEC法 就不用美元報價

2019-04-05 12:40

陸資工廠進駐甘比亞海岸 民眾生計受影響

2019-04-05 12:31

印度央行下修經濟成長率 降息1碼刺激投資

2019-04-05 14:11

天價離婚！貝佐斯前妻拿走價值356億美元股票

2019-04-05 13:00

卯上AirPods？ 亞馬遜傳將推出無線耳機

2019-04-05 12:53

晶片價格下滑拖累 三星電子Q1營業利益銳減60%

2019-04-05 10:59

美依監聽法搜證 發現不利華為證據

2019-04-05 10:30

德國電價創新高 民眾商界兩樣情

2019-04-05 09:54

台義雙邊貿易額創新高 首度超過50億美元

2019-04-05 08:42

貝佐斯前妻分得1.12兆台幣 未能成為全球女首富

2019-04-05 08:17

國家痛苦指數 委內瑞拉第1巴西第4

2019-04-05 08:04

拚經濟 印度今年來二度降息

2019-04-05 01:46

德工廠訂單減幅 十年最大

2019-04-05 01:46

小摩：提防美股劇烈波動

2019-04-05 01:46

貿易談判最後階段… 川普要陸明年增購美商品

2019-04-05 01:41

大陸採購承諾 傳美允可2025年才完全落實

2019-04-05 00:30

保釋不到一個月 日產前董座高恩再次被捕

2019-04-05 00:26

薪資追不上 高房價危機籠罩全球

2019-04-04 23:37

臉書再爆用戶個資外洩

2019-04-04 23:30

新興市場教父：杜拜房產…非買進時機

2019-04-04 23:30

戈恩再度被捕 妻子護照手機遭日檢方沒收

2019-04-04 22:50

在天龍國買不起房？萊坊：世界大城市都有相同危機

2019-04-04 22:37

負面宣傳！女歌手Tesla黑屏求救 馬斯克推文回應被噓

2019-04-04 16:56

庫德洛：竊美智慧財產、強制技術轉讓 中國認了

2019-04-04 14:27

堅持24小時營業引爭議 日7-11社長更替

2019-04-04 13:25

白宮顧問：中國承認竊智慧財產

2019-04-04 12:58

美股不認大陸網紅？如涵控股上市暴跌逾30%

2019-04-04 12:09

臉部辨識軟體也搞種族和性別歧視？

2019-04-04 12:08

電子菸是否誘發癲癇 美食藥署要調查

2019-04-04 11:14

陸經濟回穩 美中貿易談判添籌碼

2019-04-04 02:36

美超級財報很衰 華爾街看壞 股價卻不跌？！

2019-03-29 15:15

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10
看更多

熱門文章

首個沒有媽媽的母親節 小女孩寄卡到天堂竟獲回信：我愛妳

2019-04-04 21:38

貝佐斯前妻分得1.12兆台幣 未能成為全球女首富

2019-04-05 08:17

貝佐斯夫婦各發離婚聲明：無「我」vs 通篇都是「我」

2019-04-05 10:35

「怒髮衝冠」男嬰成網紅 廣告商機找上門

2019-04-04 14:27

衣航空難班機4度往下衝 報告揭機師奮戰過程

2019-04-05 13:03

富士山頂是私有地 日本政府每年得付巨額租金給他們

2019-04-05 12:22

衣航空難首份報告出爐：機師遵守波音指示仍墜機

2019-04-04 16:52

孿生兄弟射後不理 被判同列父親均須支付扶養費

2019-04-04 23:22

吃得好很重要！飲食不健康壞處大於抽菸

2019-04-04 14:54

負面宣傳！女歌手Tesla黑屏求救 馬斯克推文回應被噓

2019-04-04 16:56

英提再延脫歐期限 歐盟打臉：就是412

2019-04-04 14:30

衣航空難調查：機師依SOP不斷操作 卻徒勞無功

2019-04-05 00:21

在天龍國買不起房？萊坊：世界大城市都有相同危機

2019-04-04 22:37

日本一狼父性侵女兒無罪 法院：無法認定她不能抵抗

2019-04-05 08:23

英媒：梅根生產後出院時 不會讓媒體拍照

2019-04-04 22:31

庫德洛：竊美智慧財產、強制技術轉讓 中國認了

2019-04-04 14:27

巴基斯坦婦人拒絕跳舞 竟被丈夫剃光頭

2019-04-04 16:06

西班牙研究：大麻菸超髒 不但有大腸桿菌還有屎

2019-04-04 22:51

貝佐斯完成離婚手續 保住大部分亞馬遜股份

2019-04-05 04:02

川普嘆美中俄砸大錢製武器 向劉鶴提議一起罷手

2019-04-05 08:40

川普會見劉鶴 中美經貿協定文本達成新共識

2019-04-05 09:22

美調查違反制裁 MIT停止與華為和中興通訊合作

2019-04-04 16:36

貿易談判最後階段… 川普要陸明年增購美商品

2019-04-05 01:41

戈恩再度被捕 妻子護照手機遭日檢方沒收

2019-04-04 22:50

美中貿易談判尚未完成 川普下輪想談削減軍費

2019-04-05 08:07

影／南韓東部山林大火 1人死亡、300多棟房屋焚毀

2019-04-05 10:00

日本政府證實鈴木一朗用「一句話」婉謝國民榮譽賞

2019-04-05 10:31

川普拖延公布稅單 國會要查

2019-04-05 00:37

影／史上最貴離婚 貝佐斯前妻晉身全球第四女富豪

2019-04-05 13:10

小摩：提防美股劇烈波動

2019-04-05 01:46

陸資工廠進駐甘比亞海岸 民眾生計受影響

2019-04-05 12:31

德工廠訂單減幅 十年最大

2019-04-05 01:46

傳蘋果2021年自行生產5G晶片 擺脫英特爾延遲困擾

2019-04-04 14:27

投錯胎！男子自覺像狗不像人 愛穿狗裝、用狗碗吃飯

2019-04-05 11:19

傳梵谷自盡用的手槍 將在巴黎拍賣

2019-04-04 23:08

三分鐘掌握全球首富貝佐斯夫婦離婚協議

2019-04-05 11:56

安插親信 掃平山頭攻頂2020 共和黨儼然「川普黨」

2019-04-04 14:57

沙國罕見對美國撂狠話：若通過NOPEC法 就不用美元報價

2019-04-05 12:40

大陸採購承諾 傳美允可2025年才完全落實

2019-04-05 00:30

薪資追不上 高房價危機籠罩全球

2019-04-04 23:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top