甘比亞的中資工廠汙染惹民怨

2019-04-05 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



中國大陸的金領魚粉廠2016年9月在甘比亞沿海城鎮貢朱爾村（Gunjur）開幕，當地居民起初張開雙手歡迎，願工廠能帶來工作機會，但開幕幾個月後，傳出傾倒廢棄物等惡行，引發當地激烈反彈。

海洋生物學家寇登（Ad Corten）解釋，有時捕捉魚群數量多到連工廠都難以負荷時，多餘的魚會被丟棄在海上或陸地上；環保活動人士波捷安（Suleman Bojang）指出，「我們看到大量死魚被扔回大海，造成大規模的環境汙染」。

波捷安表示，曾受遊客愛戴的海灘被魚屍覆蓋，有毒的水流向當地農田汙染作物。「我們想要停止魚粉工廠的不當開發，但甘比亞是世界上最窮的國家之一，我們無力反對中國企業」。

2017年環保組織與地方當局聯繫並抱怨，工廠恣意傾倒腐爛的魚屍在公路、海灘和樹叢內，貢朱爾潟湖的水變成紅色，並在現場發現死鳥和死螃蟹，居民開始抱怨皮膚出問題，當地孩童甚至染上肺疾。

國家環保局向金領工廠提出民事訴訟，雙方於2017年7月達成庭外和解。一名在沙烏地阿拉伯工作的甘比亞微生物學家曼傑恩（Ahmed Manjang）表示，當時貿易部長曾警告，起訴工廠可能會阻擋該地區潛在的國外投資。

社區對與工廠的一部分和解協議感到不滿，於2017年8月17日再次提起訴訟，但該案只舉辦一次聽審，至今一直沒有進展。

與此同時，海洋生物死亡的通報持續增加。曼傑恩說，從科學角度，無法把海洋生物的死亡與工廠聯繫在一起，但這些皆屬不尋常現象，汙染是罪魁禍首，且這對旅遊業具有毀滅性影響。

曼傑恩指出，政府正保護這些工廠，官方擔心若起訴中國人，將撤回對該國投資，他們已在當地文化活動中投入大量資金。

位在卡通（Kartong）的JXYG魚粉工廠擁有35名員工，前陣子表態已設置新設施處理廢棄物，歷經四個月臨時關閉後再開廠以來，未接獲任何投訴。工廠表示，處理後的廢棄物將經尚未鋪設完全的管線排到海中。