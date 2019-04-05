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陸資工廠進駐甘比亞海岸 民眾生計受影響

2019-04-05 12:31聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

英國衛報報導，中國大陸的魚粉工廠於2016年開始大舉進駐甘比亞沿海城鎮，為當地仰賴出口的漁業帶來一絲希望，翻轉經濟困境；然而，這些工廠長期把持漁獲供應鏈源頭，甚至被指控污染環境，不少人擔憂，中國大陸的投資是雙面刃。

在金領魚粉工廠進駐沿海城鎮貢朱爾村（Gunjur）前，33歲的漁民杜伯（Musa Duboe）將捕撈上岸的鯛魚和梭魚拿到當地市場販售，但因為訂單數量枯竭，收入每況愈下；魚粉工廠啟用後，杜伯的生意終於上門。

杜伯表示，「工作再次蓬勃發展，我們能同時向工廠和在地人出售漁獲」，「工作變得更有利可圖，因為工廠買進的魚量遠比以前在地方市場賣的多」。

雖然杜伯和其他漁民正享受魚粉工廠帶來的效益，但對甘比亞漁業及當地社區而言，前景並非如此樂觀。科學家、甘比亞活動人士和當地人警告，魚粉生意正對環境、當地就業、糧食安全和旅遊經濟等，造成嚴重破壞。

首當其衝的是當地女性魚類加工商，她們向漁民購買魚貨後加以煙燻，或將新鮮魚貨拿到當地市場上販售。此外，她們還供應給第三方，對方將魚貨從沿海運到內陸或其他國家轉賣。但因為工廠把持大部分漁獲量，造成其他工作者的交易量大幅下降。

大量的小型魚經加工後成為動物和養殖魚類飼料。根據公平漁業安排聯盟的數據，魚粉約占養殖魚類飼料的68%，需要五公斤鮮魚才能製作出一公斤魚粉。

金領魚粉工廠為目前在甘比亞經營的三家中國魚粉工廠之一，另外兩間分別為JXYG魚粉廠和Nassim魚粉廠，過去曾因汙染問題遭投訴後暫時關閉，近期重新開張。

工廠老闆承諾為甘比亞帶來就業機會，但加工魚粉只需簡單操作，平均每家工廠聘用不到30人。

海洋生物學家、甘比亞漁業發展局負責人珊尼（Dawda Saine）表示，很難從工廠獲得他們使用多少魚或生產多少魚粉的資訊，業者未提供任何數據。

一名匿名工廠工人透露，JXYG魚粉廠每天最多能處理500噸鮮魚，他的工作是粉碎連機器都無法處理的剩魚，每月收入僅約45英鎊，且從未簽訂任何契約；中國工人在廠內多從事技術工作，當地人是擔任保全和魚貨運輸工人。

魚粉工廠內的工人。路透
魚粉工廠內的工人。路透
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