貿易談判最後階段… 川普要陸明年增購美商品

2019-04-05 01:41 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



在市場揣測美中貿易磋商進入最後階段之際，美國總統川普將在台北時間5日清晨會見中國副總理劉鶴，並可能宣布「川習會」日期。知情人士透露，美中談判代表將在研擬的貿易協定中，同意中國2025年才完全落實採購美國原料商品，及外國企業在中國設立100%控股的公司等承諾。

劉鶴率領的中國代表團正在華府，與美國貿易代表賴海哲、及美國財長米努勤等人磋商貿易協議，主要目標是敲定貿易協定的核心議題，讓川普與中國國家主席習近平能夠進行簽署儀式。

根據白宮，川普預定美東時間4日下午4時30分（台北時間5日清晨4時30分）會見劉鶴。華爾街日報報導，川普屆時可能宣布「川習會」日期，但計畫也可能生變。彭博資訊報導，中方要求「川習會」在中立的第三國舉行。

白宮首席經濟顧問庫德洛3日強調談判迭有進展，但仍審慎表示雙方能否達成最終協議還不確定，「但我們還未到達終點，且我們希望本周能夠更接近」。

彭博報導，依據雙方研擬的協定，中國將在2025年落實採購更多美國原料商品的承諾，包括黃豆及能源產品，且讓外國企業能在中國設立100%控股的公司；若中方未能落實這些具有約束力的保證，美國可能採取報復行動。至於何時解決強迫性技術移轉等高度爭議的問題，可能還需要更長的時間。

美方特別聚焦於中國在2020年第2季之前的採購承諾，以削減美中貿易逆差，為川普競選連任造勢。

消息人士說，基於這項原因，美方力促中國在協定生效之後的頭兩年，能夠先行購買大量的美國商品。

雙方仍未敲定將如何落實協定，而賴海哲強調這是談判的基本問題。

消息人士說，中國迄今只同意考慮當美國對中國採取行動時，中國不進行報復，但並未正式保證不會反擊。

另一項重要問題，則是川普已對3,600億美元中國產品所加徵的懲罰性關稅將如何解決。川普曾說，至少將維持一部分的懲罰性關稅「一段相當長的時間」。協定內容還將包括一些基準條款，例如在協定簽署90天及180天內，中國將落實一些關鍵性的承諾。

消息人士說，中國還提出其他不具有約束力的承諾，包括提議美國在2029年之前不要進行報復，但未說明詳情。