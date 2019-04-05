小摩：提防美股劇烈波動

2019-04-05 01:46 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



在美股持續攀高之際，投資人擔憂，薪資和能源成本不斷上升將侵蝕企業利潤，可能威脅十多年來的美股牛市行情。摩根大通（小摩）執行長戴蒙也提醒，投資人最好準備因應類似去年底的「劇烈波動」，並審慎看待經濟展望。

最近的數據顯示美國與中國製造業數據回升、美中貿易的樂觀氛圍，帶動美股大漲，三大指數4日早盤漲0.2%至0.5%，費城半導體指數也漲0.8%至1,475.28點，逼近歷史新高。

不過，投資人認為，由於員工加薪幅度正高於通膨，且今年來國際油價大漲將推升企業成本，這些成本將拖累企業獲利能力，對股市漲勢形成一道障礙。

法國巴黎銀行股票和衍生性商品美國主管波特說，若勞動市場持續走強、經濟成長又減緩，薪資上漲和營收成長減緩的結合，可能重創對勞力密集型產業。百達財富管理資深經濟學家寇斯特格說，這波牛市的三大憂慮包括企業獲利受擠壓、消費者信用狀況惡化和長期債券殖利率低於短期殖利率的殖利率曲線倒掛。

戴蒙4日也在致股東信函中指出，去年底股市的大起大落，可能預示「大事即將發生」，他點出幾個宜審慎看待經濟展望的理由：聯準會（Fed）利率政策轉向的不確定性、德國經濟趨緩、英國脫歐及美中貿易爭端。