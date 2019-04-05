拚經濟 印度今年來二度降息

2019-04-05 01:46 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



印度央行總裁達斯 分享 facebook 印度央行4日宣布，調降基準的附買回利率1碼，為6%，為今年來第2度降息，因應經濟展望轉趨黯淡及銀行流動性吃緊。央行表示貨幣政策維持中性立場，並準備動用所有工具以確保流動性充裕。央行降息導致盧比4日盤中重貶1%，但公債價格不漲反跌。

印度央行也下修通膨預估，並將2019年度（4月起）預估經濟成長率從7.4%下修到7.2%。央行總裁達斯在記者會上表示，「基於通膨展望有利，央行將聚焦於經濟持續成長所面臨的挑戰，並確保物價持續穩定」。

印度銀行體系流動性從2月起一直呈現缺口，本周平均每天短缺5,000億盧比以上。達斯表示，央行將從公開市場買進公債，4月再實施50億美元的換匯操作，對市場注入資金，以緩解銀行業資金緊俏的壓力。

企業界對對5月選舉結果不確定，加上實質利率偏高，使企業不願投資。今年1到3月新投資計畫總額減少到1.99兆盧比（約290億美元），遠低於去年3-6月時的3.12兆盧比高點；加上影子銀行業面臨危機，使消費受創，而全球經濟成長減緩也使印度出口停滯。最新的製造業及服務業採購經理人指數都也顯示經濟成長減緩。

央行降息，使盧比對美元匯率4日盤中重貶1.08%，報69.1613，是3個月來最大單日貶幅；但由於央行政策立場未從中性轉向寬鬆，交易商備感失望，使公債價格大跌，2028年期公債殖利率猛升7基點，報7.48%，

經濟學者預期央行最早將於6月再降息1碼。渣打銀行南亞經濟研究主管沙海指出，「降息的確重要，但確保傳輸機制暢通更重要」。

野村控股孟買經濟學者南迪預測，本年度經濟成長率將降到6.8%，並預測6月可能再降息1碼；他表示，「通膨得到控制，且經濟成長令人失望，使央行將進一步寬鬆」。