在天龍國買不起房？萊坊：世界大城市都有相同危機

2019-04-04 22:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



從紐約、倫敦到雪梨，各地城市都遇到日益嚴重的高房價危機。房地產顧問公司萊坊指出，過去五年，全球32個主要城市實質房價平均上漲24%，但實質薪資僅成長8%。

華爾街日報報導，儘管投入資金興建大量住房，但房市依然供不應求。一些城市聚焦鬆綁限制的自由市場解決之道，另一些城市側重租金控管與補貼，但尚無良方能解決危機。

經濟學家表示，過去六年全球榮景期間，買不起房子的問題甚至進一步惡化，因為所得增長無法跟上房價急漲步調。

萊坊報告所提的25個城市中，有18個城市過去五年經通膨調整後房價漲幅超過所得增幅。在杜拜和聖保羅，實質所得下滑幅度則超過房價跌幅。

這部分可歸咎於遷居模式，即就業機會與人們從郊區遷往市中心，另一原因則是投資人需求提高，包括父母投資人購買第二間房與追逐收益的海外投資人。

政府也無資金可提高住房補貼，因為人口老化已導致多數國家預算吃緊。此外，開發商多數是針對豪宅買家和租戶蓋房子，而非中產和勞工階層。

為控制房價，加拿大和澳洲等國已增加稅項抑制投資人或外國人買房，再加上

豪宅供應過剩，已平抑一些房價泡沫最嚴重的市場。根據世邦魏理仕，雪梨去年底房價中值為110萬澳幣（78萬美元），較2017年高峰下跌約11%。溫哥華和多倫多房價以每年30%幅度上漲的情況已不復存在。