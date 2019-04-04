這檔美科技股獲「動能資金」追捧 「聰明資金」則殺出

2019-04-04 18:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



財經新聞網站MarketWatch報導，美國股市自去年耶誕夜以來幾乎一路扶搖直上，科技股漲勢尤強，但在漲了一大段後，現在是科技股投資人評估是否該買進、加碼、拋售、減碼或甚至賣空的時候了。

投資研究報告「Arora Report」作者艾羅拉（Nigam Arora）指出，據他觀察最近進出11檔美國熱門科技股的資金流動，以專業投資人為主的「聰明資金」（smart money）現在只買進其中五檔科技股，並賣出一檔。細節如下：

• 聰明資金「顯著增持」兩檔科技股：阿里巴巴和臉書。

• 聰明資金也「增持」半導體股中的英特爾，對超微（AMD）和輝達（Nvidia）看法「中立」。

• 聰明資金「稍微增持」微軟和Google，對蘋果、亞馬遜和特斯拉（Tesla）則持「中立」態度。

• 聰明資金未對任一檔熱門科技「極為看好」。

• 聰明資金只「稍微減持」一檔科技股：Netflix。對照下，從追逐動能股的一般群眾（momentum crowd）資金流動看來，這些動能資金正「大舉做多」Netflix。

艾羅拉說，檢視資金流向表可知，目前超微、輝達、Netflix和特斯拉都極可能出現軋空行情，也就是做空的投資人慌了手腳或被迫買回先前放空的股票，空頭回補買盤於是推升股價。通常只要出現稍微不錯的利多消息，就可能觸動軋空行情，導致股價竄升。

美國目前利率仍偏低，在聯準會（Fed）立場從鷹派轉為鴿派後，利率可望繼續維持在低檔，在這種大環境下，成長型股票的表現往往凌駕價值型股票，科技股既屬成長股，表現可望優於大盤。