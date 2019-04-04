南韓搶快 成全球首個開通全國性5G國家

2019-04-04 18:19 中央社 首爾4日綜合外電報導



為搶先成為全球首個對全國消費者開通超快速無線網路技術的國家，南韓3大電信商今天宣布，他們已在昨天深夜啟用第5代行動網路技術（5G）服務，較原定日期提前2天。

法新社報導，SK電訊（SK Telecom）、韓國電信公司（KT）和LG Uplus原定本月5日開通5G網路，但3家電信商已在當地時間昨天晚間11時啟用5G。

韓聯社報導，由於南韓業者揣測，美國行動電信商威瑞森（Verizon）可能提前推出5G服務，因此匆促決定在深夜搶先啟用5G。

威瑞森於美國時間昨天在芝加哥和明尼阿波利斯（Minneapolis）開通5G，較原定提前1週。根據韓聯社的說法，韓商啟用5G時間比美商早2小時。

南韓最大行動電信商SK電訊今天發布新聞稿表示，「已在4月3日晚間11時替6名代表南韓的名人開通5G服務」，其中包括流行樂團EXO的2名成員和已退役奧運滑冰名將金妍兒，並稱他們是「全球首批5G智慧手機用戶」。

KT和LG Uplus也宣布，他們在同一時間開通5G網路。

不過對廣大消費者而言，需等到原定的5日才能真正開始享用5G服務，因屆時三星電子（SamsungElectronics）推出的全球首款5G手機Galaxy S10 5G才會正式上架。

專家表示，5G上網如轉瞬般飛速，連線速度較4G快上20倍，讓智慧手機用戶能不到1秒時間下載多部完整電影。